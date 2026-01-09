國際油價下跌 下週汽柴油擬降3、4角

沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲原油售價，國際油價應聲下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估12日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.2到0.3元、柴油調降0.3到0.4元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元或26.3元、95無鉛汽油每公升27.9元或27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元或29.8元、超級柴油每公升24.7元或24.6元。

中油累算至1月8日的調價指標7D3B週均價為59.80美元，較上週61.49美元下跌1.69美元。本週新台幣兌美元匯率為31.536元，較上週31.434元貶值0.102元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.4元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調降0.2到0.3元、柴油調降0.3到0.4元。

中油將於11日中午12時公布實際調整金額。