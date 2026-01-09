投資臺灣方案再添3家中小企業 擴大投資逾14億元

企業投資動能持續發酵。投資臺灣事務所9日通過慧久、保嘉誠工業及全維工業等三家中小企業擴大投資臺灣，合計投資金額超過14億元，預計增聘39名本國員工，為地方產業與就業再添活水。

投資臺灣事務所指出，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,709家企業投資，累計投資金額超過2兆5,754億元，預估可創造16萬2,481個本國就業機會。其中，「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,160家企業投資約5,939億元，帶來4萬1,293個就業機會，後續仍有7家企業排隊等待審查。

此次通過的慧久，專營環保冷媒混合與分裝業務，長期深耕冷媒品質分析與安全管理，主要客戶為一線家電大廠。投資臺灣事務所指出，為因應市場對低碳排新冷媒及混合冷媒需求升溫，慧久規劃於桃園龍潭興建新廠，並於平鎮既有廠區增設產線，整體投資金額約3.1億元，預計增聘三名本國員工。新廠將導入RFID與AI技術，建立冷媒鋼瓶追蹤系統，提升作業效率與安全性，並推動HCFC-22冷媒回收再利用，降低對臭氧層與環境的衝擊，布局環保冷媒的藍海市場。

深耕精密機械領域逾30年的保嘉誠工業，主要生產電腦分度盤與高精度旋轉工作台，具備自研雙截式蝸輪蝸桿傳動系統。投資臺灣事務所表示，面對工具機與AI產業快速變化，保嘉誠第三度申請中小企業投資方案，將投入高階傳動元件與模組開發，積極布局減速機產品。此次投資金額達7億元，將在台中烏日廠區新增智慧化產線，並導入SCADA系統與自動化倉儲，同時設置太陽能發電設備與進行碳盤查，預計增聘12名本國員工，朝智慧製造與能源轉型並進。

投資臺灣事務所指出，全維工業則長期耕耘自行車與電動輔助自行車前傳動系統，歷經多次轉型升級。此次規劃在彰化員林投資約4.5億元興建新廠擴充產能，預計增聘24名本國員工。新廠將導入智慧化生產線與AI影像辨識系統，並結合太陽能光電與能源管理系統，推動低碳製造。此外，全維也跨足功率計與電輔自行車扭力感測器等產品，並主導制定自行車曲柄產品類別規則（PCR），協助產業建立碳足跡基礎，提升臺灣自行車產業在全球綠色供應鏈的競爭力。