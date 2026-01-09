中企署率20家新創進軍SelectUSA 4個月培訓拚美國市場與投資

因應全球產業快速變動與供應鏈重組趨勢，經濟部中小及新創企業署持續協助新創團隊布局海外市場，今年再度籌組「台灣新創代表團」參與SelectUSA Tech，並於8日下午在社會創新實驗中心舉辦「2026 SelectUSA Tech培訓課程始業式」，正式啟動為期4個月的密集培訓，盼協助新創團隊於今年5月赴美參賽，爭取投資與商機。

中企署指出，自2022年起已連續5年籌組新創代表團參加SelectUSA相關活動，美國不僅是全球最大新創市場之一，也是台灣新創重要的合作夥伴。今年特別提前啟動徵選與培訓作業，協助團隊在出發前做好萬全準備。此次共有20家新創團隊入選，並邀請美國在台協會（AIT）商務組代表到場分享經驗，提供第一線市場觀察。

中企署說明，本次培訓課程聚焦創業實務與國際市場接軌，內容涵蓋市場趨勢解析、簡報與提案技巧強化，並在專屬輔導教練及具全球投資經驗業師帶領下，協助新創優化商業模式與募資簡報。同時也納入海外落地所需的法律、跨境稅務與商務拓展等實務課程，提升團隊面對國際投資人時的整體應對能力。

今年參與培訓的新創團隊，橫跨健康科技、國防科技、能源科技、資通訊軟體及開放科技等五大領域，產品技術聚焦人工智慧與醫療數據應用、精準醫療與數位健康、即時監測與資料分析、高效能材料與能源轉換，以及雲端軟體平台與跨產業解決方案等。

中企署表示，2026年SelectUSA投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）是由美國商務部主辦的全球大型招商活動，每年吸引來自世界各地的新創團隊與投資人參與，其中的Tech Program更被視為新創進軍美國市場的重要門檻與舞台。今年活動預計於5月3日至6日在美國馬里蘭州舉行。

中企署強調，未來將持續透過參與國際展會、推動跨國商務媒合、結合海外創育機構與加速器資源，以及提供募資輔導與顧問諮詢等多元措施，協助更多台灣新創走向世界，在全球市場中爭取更多投資與合作機會。