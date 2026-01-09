快訊

拚節能 經濟部將助中小企業減碳1萬噸

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部中小及新創企業署李冠志。圖／本報資料照片
經濟部中小及新創企業署今年將續推中小微企業多元振興發展計畫，包括數位、淨零雙軸轉型以及通路發展等主軸，尤其將力推中小企業深度節能，規劃透過節能輔導團專家到廠輔導，並串聯補助、融資配套，預計可協助1500家能源用戶，挖掘節能潛力至少6230萬度、減碳1萬噸。

經濟部中企署署長李冠志表示，去年台灣經濟數據表現亮眼，出口新高，股市近來也上三萬點，最重要角色的就是半導體、資通訊產業，但台灣中小企業多達171萬家，更有900萬就業人口，且並非電子資通訊產業，更多是傳統產業，也是維繫台灣產業韌性、扮演供應鏈關鍵角色。

李冠志表示，去年啟動4年期的中小微企業多元振興發展計畫，透過數位及淨零轉型、通路發展等策略，搭配數位人培及優惠貸款、租稅優惠、額外信保額度等配套，落實中小微企業創新及包容性成長，累計輔導22.36萬家業者，創造1718億元產值。

李冠志表示，今年中企署施政重點將聚焦中小企業深度節能、AI試製實作課程、小微企業區域數位加值與創新體驗、小型企業創新研發等計畫。其中，深度節能方面，已鎖定1500家中小能源用戶，將籌組節能輔導團專家北中南巡迴，進場診斷輔導，並串聯補助計劃、綠色融資等資源，來加速業者改善節能，今年目標至少要再節電6230萬度。

而AI成為潮流的趨勢下，在AI試製實作課程方面，李冠志則說，今年會擴大與13個技術法人合作，推動紡織、成衣、塑膠、食品、工具機、水五金，及自行車、印刷、染整、零售等多元產業的實作課程，預計培育AI人才至少1500人次。

針對今年的小型企業創新研發計畫，李冠志指出，此計畫是希望透過創新動能對接產業價值鏈，引領中小企業跨越研發門檻，並完善商品化路徑，自2023年到2025年累計執行1831案，投入10億元補助，帶動企業投資23億研發。

李冠志表示，今年起補助也調升額度，先期研究、研究開發、加值應用等三階段補助上限，累計共從1600萬提高至1950萬元，且還增設專利申請費補助，加大支持力道，協助企業布局核心資產、減輕研發負擔。

拚節能 經濟部將助中小企業減碳1萬噸

