去年台灣出口突破6千億美元大關 出超1571.4億美元創新高
財政部今日公布最新進出口統計，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，較上月減2.5%，較上年同月增43.4%（按新台幣計算增38.4%）。全年出口達6,407.5億美元，突破6千億美元大關。
去年全年出超1,571.4億美元，較前年增765.6億美元，創歷史新高。
台灣去年12月進口430.4億美元，亦為歷年單月次高，較上月減10.3%，較上年同月增14.9%（按新台幣計算增 10.9%）；第4季進口 1,302.1 億美元，較上年同季增24.3%；114年進口 4,836.1億美元，較上年增22.6%（按新台幣計算增 19.0%）。
去年第4季出口1,881.1億美元，較上年同季增49.4%；114年出口6,407.5億美元，較上年增34.9%（按新台幣計算增30.7%）。
去年12月出超194.3 億美元，較上年同月增133.4 億美元；去年出超1,571.4億美元，較上年增765.6億美元。
