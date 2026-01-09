去年台灣出口突破6千億美元大關 出超1571.4億美元創新高

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／AI生成
財政部今日公布最新進出口統計，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，較上月減2.5%，較上年同月增43.4%（按新台幣計算增38.4%）。全年出口達6,407.5億美元，突破6千億美元大關。

去年全年出超1,571.4億美元，較前年增765.6億美元，創歷史新高。

台灣去年12月進口430.4億美元，亦為歷年單月次高，較上月減10.3%，較上年同月增14.9%（按新台幣計算增 10.9%）；第4季進口 1,302.1 億美元，較上年同季增24.3%；114年進口 4,836.1億美元，較上年增22.6%（按新台幣計算增 19.0%）。

去年第4季出口1,881.1億美元，較上年同季增49.4%；114年出口6,407.5億美元，較上年增34.9%（按新台幣計算增30.7%）。

去年12月出超194.3 億美元，較上年同月增133.4 億美元；去年出超1,571.4億美元，較上年增765.6億美元。

台灣去年全年出口達6,407.5億美元，突破6千億美元大關。圖為近一年各月出口值及年增率。圖/財政部提供
台灣去年全年出口達6,407.5億美元，突破6千億美元大關。圖為近一年各月出口值及年增率。圖/財政部提供

新台幣 歷史

