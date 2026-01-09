培育逾500名國手 台電連續11年包辦三大獎項

深耕體育領域超過80年，台灣電力公司長期投入國內運動發展，成果再獲肯定。台電9日於運動推手獎頒獎典禮上，一舉拿下「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三項大獎，已連續11年包辦三大獎項，展現國營事業推動體育的長期承諾。

本屆運動推手獎於台北表演藝術中心舉行，台電由副總經理蔡志孟代表出席，接受卓榮泰頒獎表揚。運動推手獎今年邁入第17屆，台電自136個企業與個人參選單位中脫穎而出，累計已第16度獲獎，並與合作金庫、第一商業銀行及中華電信（2412）等企業同獲肯定。

台電指出，除肩負穩定供電任務，多年來也持續以球隊經營方式培育體壇新秀，至今已成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等六支球隊，為國營事業之最，歷年培育超過500名國手。為協助選手勇於逐夢，台電於2025年修訂內部規定，放寬過往球員轉戰職業運動後不得回歸球隊的限制，選手若因國家體育發展需求離隊，可申請留資停薪、保留球隊成員身分，讓球員無後顧之憂挑戰國內外賽場。

在競技成果方面，台電所屬球隊近年表現亮眼。女子羽球選手邱品蒨於2025年南韓大師賽奪下女單冠軍，摘下個人生涯首座BWF超級300等級賽事冠軍，也成為繼戴資穎之後，台灣再度於超級300以上賽事封后的女單選手。國內賽事方面，台電棒球隊於2025年勇奪全國成棒甲組春季聯賽冠軍，並在爆米花棒球聯盟拿下季軍；男女排球隊分別於2024年企業排球聯賽奪下亞軍與冠軍；足球隊於2025年總統盃獲得亞軍；女子籃球隊也在2025年新人選秀會網羅狀元丁芷容等五名潛力新秀，持續強化戰力。

除競技培訓外，台電也積極推動運動公益。台電表示，每年由現役球員組成「關懷列車」，深入偏鄉校園，累計已辦理超過百場交流活動，傳承球技與運動精神；自2016年起舉辦的暑期「球類Fun電營」，則由現役國手擔任教練，去年吸引3,600名學童參與，累計參與人次已突破2.2萬人。台電強調，未來將持續向下扎根運動發展，透過體育培育與公益行動，落實企業社會責任。