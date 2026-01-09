快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

2025年出口達6,407.5億美元 年增三成四

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
近 1 年各月出口值及年增率。（財政部提供）
近 1 年各月出口值及年增率。（財政部提供）

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4％；去年全年6,407.5億美元，年增34.9％，進口4,836.1億美元，年增22.6%。

財政部表示，由於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用需求熱絡，相關產品拉貨動能持續強勁，2025年 12 月出口 624.8 億美元，為歷年單月次高，年增 43.4%，連續 26 個月正成長；進口隨 AI 產業鏈的國際分工運作及出口引申需求增加，規模值 430.4 億美元，年增14.9%。

展望今年，財政部指出，美國關稅政策仍具不確定性，地緣政治風險潛存，持續牽制總體經濟擴張力道，國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩，惟大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權 AI 與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈之競爭優勢，皆有助支撐出口成長動能。

雲端服務 財政部

延伸閱讀

大研生醫營收／2025年全年18.9億元、年增38.57% 持續深化日本市場

羅智先：環境充滿不確定 統一多角化布局3箭齊發

大家愛玩舊作？2024～2025年北美PS、Xbox熱門遊戲Top 5都是同一批作品

2025年狂飆144％！Palantir成華爾街AI新寵…詹璇依點名：00757持股權重最高

相關新聞

晶華營收／去年營收68.33億創八年來新高！圍爐+尾牙本季營運衝

晶華（2707）在聖誕與跨年等節慶效應的帶動之下，住房與餐飲業績雙雙上揚，再加上尾牙商機的助攻，去年12月總營收達到6....

拚節能 經濟部將助中小企業減碳1萬噸

經濟部中小及新創企業署今年將續推中小微企業多元振興發展計畫，包括數位、淨零雙軸轉型以及通路發展等主軸，尤其將力推中小企業...

去年台灣出口突破6千億美元大關 出超1571.4億美元創新高

財政部今日公布最新進出口統計，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，較上月減2.5%，較上年同月增43.4%（...

2025年出口達6,407.5億美元 年增三成四

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4％；去年全年6,407....

MSI 微星蟬聯25大台灣國際品牌 跨域創新驅動品牌升級

由經濟部產業發展署主辦、國際鑑價機構 Interbrand 承辦的「2025 台灣最佳國際品牌價值」榜單於近日揭曉。全球...

新舊雙軌加勞退自提 累積千萬元退休資產

打造退休現金流，勞動部提醒，退休規劃提早起步、預先準備，善用兼具「保本、保息、保證有」特色的勞退新制來「自願提繳退休金」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。