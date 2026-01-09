2025年出口達6,407.5億美元 年增三成四

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4％；去年全年6,407.5億美元，年增34.9％，進口4,836.1億美元，年增22.6%。

財政部表示，由於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用需求熱絡，相關產品拉貨動能持續強勁，2025年 12 月出口 624.8 億美元，為歷年單月次高，年增 43.4%，連續 26 個月正成長；進口隨 AI 產業鏈的國際分工運作及出口引申需求增加，規模值 430.4 億美元，年增14.9%。

展望今年，財政部指出，美國關稅政策仍具不確定性，地緣政治風險潛存，持續牽制總體經濟擴張力道，國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩，惟大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權 AI 與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈之競爭優勢，皆有助支撐出口成長動能。