快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

經部啟動SelectUSA Tech培訓 助新創赴美布局

中央社／ 台北9日電

經濟部中小及新創企業署舉辦2026年「SelectUSA Tech培訓課程」始業式，向20家獲選新創團隊說明參賽與培訓規劃，後續將展開為期4個月的密集課程，協助團隊強化赴美發展與投資媒合量能，並爭取今年5月在美國SelectUSATech新創競賽取得佳績。

中企署今天發布新聞稿指出，自2022年起，已連續5年籌組台灣新創代表團參與SelectUSA相關活動，面對全球產業快速變遷與供應鏈重組，美國仍是台灣新創布局海外的重要市場與合作夥伴，因此今年提前啟動團隊徵選與培訓作業，提供更完整的訓練與輔導資源。

經濟部表示，今年獲選參與培訓的新創團隊，橫跨健康科技、國防科技、能源科技、資通訊軟體及開放科技等5大領域，技術應用聚焦人工智慧與醫療數據、精準醫療與數位健康、即時監測與資料分析、高效能材料與能源轉換，以及雲端軟體平台與跨產業解決方案，展現台灣新創的技術實力與創新能量。

美國在台協會（AIT）商務組代表也出席始業式，分享赴美市場與投資趨勢。中企署說明，此次培訓課程除強化創業與市場趨勢交流外，也在專屬輔導教練及具全球投資經驗的業師指導下，協助新創團隊提升書面資料與簡報表現能力，並結合海外落地所需的法律、跨境稅務及商務拓展等實務知識，讓團隊更順利銜接國際市場與投資資源。

2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAInvestment Summit）由美國商務部主辦，將於5月3日至6日在馬里蘭州舉行，是全球規模最大的招商活動之一，其中的新創競賽「Tech Program」被視為國際新創進軍美國市場的重要平台。

除參加SelectUSA Tech競賽外，代表團也規劃前往矽谷、洛杉磯等重要創新聚落，鏈結當地新創生態圈的人脈、資金與資源，並與美國企業及投資機構交流，提升台灣新創的國際能見度與投資媒合機會。

經濟部強調，未來將持續透過參與國際展會、推動跨國商務媒合、結合加速器與創育機構資源，以及提供募資與顧問輔導，協助更多台灣新創走向國際市場。

美國商務部 市場

延伸閱讀

川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

AI應用在心臟、腎臟科 馬偕醫院獲14項國家品質標章認證

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

台灣團隊挑戰市面最小固態行動電源 安全有感再升級！

相關新聞

晶華營收／去年營收68.33億創八年來新高！圍爐+尾牙本季營運衝

晶華（2707）在聖誕與跨年等節慶效應的帶動之下，住房與餐飲業績雙雙上揚，再加上尾牙商機的助攻，去年12月總營收達到6....

拚節能 經濟部將助中小企業減碳1萬噸

經濟部中小及新創企業署今年將續推中小微企業多元振興發展計畫，包括數位、淨零雙軸轉型以及通路發展等主軸，尤其將力推中小企業...

去年台灣出口突破6千億美元大關 出超1571.4億美元創新高

財政部今日公布最新進出口統計，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，較上月減2.5%，較上年同月增43.4%（...

2025年出口達6,407.5億美元 年增三成四

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4％；去年全年6,407....

MSI 微星蟬聯25大台灣國際品牌 跨域創新驅動品牌升級

由經濟部產業發展署主辦、國際鑑價機構 Interbrand 承辦的「2025 台灣最佳國際品牌價值」榜單於近日揭曉。全球...

新舊雙軌加勞退自提 累積千萬元退休資產

打造退休現金流，勞動部提醒，退休規劃提早起步、預先準備，善用兼具「保本、保息、保證有」特色的勞退新制來「自願提繳退休金」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。