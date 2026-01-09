少子化加速超高齡衝擊 薛承泰點出三大制度危機

超高齡社會衝擊即將到來！依國發會先前推估，全台總人口要到2026年才會跌破2,330萬人，但實際情況是2025年就已提前跌破關卡，原先預估2025年新生兒數會逼近13萬人，最後僅剩10.7萬人，加速了超高齡社會的進程。台大退休教授薛承泰指出，退休制度、長照體系與高齡居住安全三大面向必須同步改革，否則人口結構失衡的衝擊，將在未來數年持續放大，成為難以迴避的長期負擔。

依國發會統計，截至2024年，全球已有40個國家與地區邁入超高齡社會，包含日本、德國、法國等。隨著人口老化加速，這股趨勢持續擴大，除了韓國和我國同樣在2025年達到門檻外，國發會推估，英國會在2028年進入超高齡社會，緊接著是美國2029年，澳洲2031年；人口規模龐大的中國大陸，也預計2032年跨越門檻，新加坡則可能在2037年邁入超高齡社會。

國發會也預估，我國的「人口紅利」會在2028年告終，15至64歲工作年齡人口將跌破三分之二；放眼亞洲周邊國家，韓國將於2030年面臨人口紅利消失，泰國2033年，中國2037年，越南2040年，新加坡約在2041年，印尼則可能延至2045年。

薛承泰指出，超高齡社會下，退休制度首當其衝。當前年金改革常被簡化為「每月領多少」，其實問題核心在於「領得多久」。隨著壽命延長，退休後領取年金的年數從過去10多年，拉長至20年甚至30年，基金負擔自然急遽加重，這是制度設計時未能預期的變數，也是改革必須正視的關鍵。

在長照議題上，薛承泰認為，重點不只是財源或照顧人力，而是如何拉長「健康餘命」。他指出，若高齡者活得久但長期臥床或失能，長照與醫療支出勢必快速擴張；反之，只要不健康的年數能夠縮短，即便壽命延長，社會負擔反而可控。他並強調，台灣的健康餘命水準其實不差，與北歐國家相近，未來關鍵在於醫療科技與預防保健，讓「活得久」同時「活得健康」。

此外，薛承泰認為高齡者的「居住安全與友善環境」是超高齡社會不可忽視的一環。他指出，全台30年以上的老屋逼近六成，老人居住戶數接近90萬戶，許多長者居住在老舊社區，缺乏無障礙與安全設計，跌倒等意外風險高，一旦受傷，原本可維持的健康狀態也可能急轉直下。他強調，高齡政策不能只談補貼與給付，必須同步改善居住環境安全與社區互助網絡，否則「再多錢都沒有用」，健康與安全才是高齡生活的根本。