快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

綠提處理復議案解總預算未果 藍擬放行 TPASS 等新預算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

2026年度總預算案於去年遭民眾黨立法院黨團提出復議，無法付委審查，民進黨團9日在立法院會提案，要求處理復議案來解套，但綠營因人數劣勢，提案被表決封殺。對於總預算僵局，據悉，國民黨團將提案備案，讓TPASS等攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，能先付委審查。

行政院去年就把2026年度中央政府總預算案送入立法院等待審查，然而，民眾黨團當時提出，其不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，因此於去年10月7日對總預算案提出復議，使其無法付委審查。

立院程序委員會6日排定議事日程時，並未通過民進黨團提案，將復議案排入院會討論事項議程，而是將議事日程草案送院會處理。民進黨團今於院會再次提案，要求增列該復議案列入討論事項議程，經過表決，民進黨團提案因人數劣勢遭封殺。

對於總預算僵局未解，立院人士指出，我國預算程序有「不關門機制」的設計，1971年即規定當總預算未能於期限內完成時，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，並不會因總預算案未完成三讀程序，而癱瘓政府一般政務的運作。

據傳，國民黨團擬提案，依《預算法》第54條規定，將2026年度總預算案中，具有急迫性且攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由立院逕行議決為可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，並交付相關委員會審查。例如TPASS通勤月票等部分項目，將先行付委審查。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，所有預算審查都會凝聚黨團共識來依序進行，基本上國民黨團都希望賴政府能先合法編列預算，如軍人加薪、退休警消保障等相關預算。總預算的問題一直非常單純，面對現在的僵局，解鈴還須繫鈴人。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，根據《預算法》規定，在年度總預算案未如期完成審議時，在有些情況下可先行動支，而就文字的原意來看，是行政院可針對急迫、必要的事項，請立法院同意。但他不解，為何國民黨只挑其想要通過的通過，而不全案進行審查？

國民黨 立法院 民進黨

延伸閱讀

影／日議員石平拜會立院 強調台、日攜手維護台海和平

總預算卡關有解 藍擬提案將TPASS等33項新增計畫先付委

交趾陶正名為嘉趾陶？嘉市議會提案通過 陶藝大師：恐引發困惑

高雄也跟進免費營養午餐 國民黨團：修財劃法串起善的循環

相關新聞

藍白6度封殺1.25兆國防特別預算 綠委高喊：我要審預算

賴清德政府提出8年1.25兆元國防特別預算條例，至今持續卡關。國民黨、民眾黨立院黨團今天再度在立法院會聯手，第六度封殺國...

總預算卡關有解 藍擬提案將TPASS等33項新增計畫先付委

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨開記者會稱總預算未審，影響新興計畫、延續性新增預算無法動支2992億元。不過依據預...

【總編開箱】民心望治下 藍營將戰場轉向民生、經濟是正解

賴政府上任以來，政治節奏始終踩在對撞的油門上，在野陣營是否只能陪著執政黨在意識形態的拳擊場上消耗體力？當多數人對政治鬥爭感到厭煩，到底誰能提出國家治理的政策？藍營近期將戰場轉向民生與經濟，欲透過地方執政權與國會多數優勢，建立比中央更顧民生的務實形象，以跳脫現今政治泥淖。

近3,000億不得動支 卓揆：總預算卡關 衝擊財政

今年中央政府總預算至今仍卡關，行政院長卓榮泰昨（8）日指出，預算遲未排審，導致高達2,992億元不得動支，嚴重衝擊中央、...

總預算卡關 六縣市可能舉債支應

行政院長卓榮泰昨（8）日表示，今年中央政府總預算至今仍未審議，不僅影響新興計畫，更可能牽連地方財政，包括屏東縣、台南市、...

總預算僵持恐衝擊地方 周春米：不該讓屏東走上舉債的路

朝野陷預算僵局恐衝擊地方，行政院長卓榮泰說，今年度總預算尚未交付審查，將衝擊屏東縣、台南市等6縣市財務調度，恐面臨舉債。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。