綠提處理復議案解總預算未果 藍擬放行 TPASS 等新預算

2026年度總預算案於去年遭民眾黨立法院黨團提出復議，無法付委審查，民進黨團9日在立法院會提案，要求處理復議案來解套，但綠營因人數劣勢，提案被表決封殺。對於總預算僵局，據悉，國民黨團將提案備案，讓TPASS等攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，能先付委審查。

行政院去年就把2026年度中央政府總預算案送入立法院等待審查，然而，民眾黨團當時提出，其不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，因此於去年10月7日對總預算案提出復議，使其無法付委審查。

立院程序委員會6日排定議事日程時，並未通過民進黨團提案，將復議案排入院會討論事項議程，而是將議事日程草案送院會處理。民進黨團今於院會再次提案，要求增列該復議案列入討論事項議程，經過表決，民進黨團提案因人數劣勢遭封殺。

對於總預算僵局未解，立院人士指出，我國預算程序有「不關門機制」的設計，1971年即規定當總預算未能於期限內完成時，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，並不會因總預算案未完成三讀程序，而癱瘓政府一般政務的運作。

據傳，國民黨團擬提案，依《預算法》第54條規定，將2026年度總預算案中，具有急迫性且攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由立院逕行議決為可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，並交付相關委員會審查。例如TPASS通勤月票等部分項目，將先行付委審查。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，所有預算審查都會凝聚黨團共識來依序進行，基本上國民黨團都希望賴政府能先合法編列預算，如軍人加薪、退休警消保障等相關預算。總預算的問題一直非常單純，面對現在的僵局，解鈴還須繫鈴人。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，根據《預算法》規定，在年度總預算案未如期完成審議時，在有些情況下可先行動支，而就文字的原意來看，是行政院可針對急迫、必要的事項，請立法院同意。但他不解，為何國民黨只挑其想要通過的通過，而不全案進行審查？