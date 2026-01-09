2026房價下一波漲勢來了？「土方之亂」恐成最大變數

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

營造工程成本漲勢原本已明顯降溫，但近期掀起的「土方之亂」，恐為營建成本再添不確定性。上揚建設執行長蔡紹豪指出，隨著土方清運新制上路，合法土資場與處理場供給有限，加上清運車輛與司機缺工，以及環保稽查與聯單制度趨嚴，讓土方清運與處理相關費用持續上揚，若漲勢持續不歇，可能進一步推升房價。

近期土方清運作業卡關，已導致多處建案工程進度受影響，成為未來推升營建成本的潛在變數。蔡紹豪表示，依目前市場行情估算，土方清運與合法處理單價已較疫情前大幅提高，營建廢棄物處理費亦依類型不同而明顯增加；在永續與ESG政策方向下，相關成本回落空間有限。因應風險上升，建商已逐步將土方及廢棄物處理費用前移，納入土地評估與規劃階段，以降低後續施工風險，並維持整體財務穩定。

不過，若從官方統計觀察，整體營造工程成本呈降溫趨勢。依主計總處統計，2025年營造工程總指數年增率為0.78%，較前一年1.99%進一步縮小，寫下近五年最低水準，顯示原有工程成本上行壓力已明顯緩解。

回顧近年走勢，營造工程總指數由2021年的年增10.94%、2022年的7.36%，快速回落至2023年的1.74%與2024年的1.99%，2025年再降至0.78%，主要受到材料成本明顯降溫帶動。細項觀察，營造工程材料類指數在2025年轉為年減0.16%，為近五年首度出現負成長，反映原物料價格漲勢已大幅回落。

相較之下，營造工程勞務類指數仍維持正成長，2025年年增率為2.56%，雖較2024年的3.77%略為回落，但仍高於材料類表現。蔡紹豪指出，受制於長期結構性缺工與工資調整因素，勞務成本仍承受上行壓力，成為營建成本中相對僵固的支撐來源。

蔡紹豪指出，在疫情後通膨壓力逐步消退、原物料價格自高點回落，以及工程市場回歸相對穩定的背景下，營造材料成本的上漲動能已明顯收斂；相對而言，受制於長期結構性缺工與工資調整因素，勞務成本仍持續承受上行壓力，成為營建成本中主要的增幅來源。

