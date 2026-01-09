風電3-3期選商 Q3完成 選商機制強調履約能力

離岸風電區塊開發3-3期選商機制明朗化，經濟部規劃以開發商實績、財務能力、專案執行能力及ESG規劃等納入評分項目，且同一開發商最大獲配容量上限調整為1百萬瓩（GW）。經濟部表示，規劃今年第1季公告遴選辦法，最快第3季完成選商。

經濟部能源署昨（8）日舉行離岸風電3-3期選商規則說明會，能源署副署長陳崇憲表示，3-3期規劃容量3.6GW，這是目前所有開發商拿到場址、通過環評的備查量，且不含3-1期、3-2期風場。

離岸風電區塊開發3-3期選商機制

因3-1期、3-2期開發不如預期，恐將有部分風場中止。對此陳崇憲強調，3-1和3-2未來會另作選商招標，與3-3期選商分開。

他表示，規劃今年第1季公告3-3期遴選辦法，草案備標期約六個月。不過昨日有開發商反映備標期應延長至九個月，會再納入考量。

依經濟部規劃，3-3期於2030年至2031年併網，選商機制強調履約能力，主要評分三大項。第一是開發商實績占35分，包括國內外實績，過去若在台灣執行風場表現優良，則反映在分數上。

第二項是財務能力占30分，包括開發商及其股東公司淨值／基金／自有資金等規模，也會有加減分。第三項是專案執行能力，包括申請案執行進度占20至25分，ESG占10至15分。

依規劃，3-3期審查分數達70分以上才具獲配資格，並依總分由高至低進行容量核配，同分時則依專案執行能力、開發商實績分數排序核配。

3-3期單一申請案分配容量不得少於300千瓩（MW），不得大於1GW，這也是區塊開發選商以來允許最大申請量。

對於是否現在進行3-3期選商，開發商意見分歧。沃旭力主3-3期要齊頭並進；哥本哈根基礎建設基金（CIP）認為，儘快整併或遞補3-1、3-2風場開發，才能真正趕在2030年提供半導體足夠綠電。

昨日3-3期說明會，沃旭、CIP、風睿、韋能、法國電力能源（EDF）、三井、西門子哥美颯、Vestas、東方風能等業者皆出席。對於經濟部在3-3期拋出ESG評分，業者感到一頭霧水、多有疑惑，甚至無所遵循。