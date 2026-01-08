3-3期選商起跑…沃旭展雄心「不要再延宕」 CIP籲整併3-1、3-2期風場

經濟部8日端出離岸風電區塊開發3-3期選商規則，並向開發商說明。對於是否現在進行3-3期選商，開發商意見分歧。沃旭力主3-3期要齊頭並進；哥本哈根基礎建設（CIP）則認為，儘快整併或遞補3-1期、3-2期風場開發，才能真正趕在2030年提供半導體足夠綠電。

今日3-3期說明會，沃旭、CIP、風睿、韋能、法國電力能源（EDF）、三井、西門子哥美颯、Vestas、東方風能等業者親自出席。對於經濟部在3-3期拋出ESG評分，業者感到一頭霧水、多有疑惑，甚至無所遵循。

在3-1期、3-2期缺席的沃旭展現企圖心，沃旭台灣董事長汪欣潔在會上表示，對於推出3-3期選商規則期待已久，有起跑式之感。她認為3-3期要齊頭並進，希望把將時程確定下來，「不要再延宕了」。她也認為，只要願意投入是可以很快將風場蓋出來，2030年之後也有很多業者需要綠電。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，CIP現進行3-2期渢妙二期購售電，這些RE100國際半導體業者客戶對於綠電的查核點是非常嚴格，甚至希望在2029年取得綠電，台灣能在2030年前提供綠電的應是3-1期、3-2期。現在推3-3期，一個海上素地要變成風場，少說也要五年，現在是2026年，不可能在2030年前提供綠電。她認為，政府應該協助讓3-1期、3-2期無法執行風場能遞補，同時也能讓國產化業者不會斷炊。

許乃文指出，3-3期拋出ESG規範占15分，但ESG項目海闊天空、非常廣泛，各家開發商都會提出自己ESG，經濟部如何評定？國產化項目比重稀釋，現在3-2期正在進行國產化採購，如果3-3期讓國產化感受到「玩完了」，反而會影響3-2期進度。