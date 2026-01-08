經部3-3期選商評分「這三項」 70分達資格門檻 最大申請容量上限1GW

經濟部能源署8日舉行離岸風電區塊開發3-3期選商規則說明會。選商機制規劃方向以開發商實績、財務能力、專案執行能力及ESG規劃等納入評分項目，且同一開發商最大獲配容量上限調整為1GW。經濟部表示，規畫今年第1季公告遴選辦法，最快第3季完成選商。

經濟部能源署副署長陳崇憲表示，3-3期規畫容量3.6GW，這是目前所有開發商拿到場址、通過環評的備查量，且不含3-1期、3-2期風場。

因3-1期、3-2期開發並不如預期，將有部分風場恐會中止。對此，陳崇憲強調，3-1期和3-2期未來會另作選商招標，與3-3期選商分開。

他表示，規畫今年第1季公告3-3期遴選辦法，草案備標期約六個月。不過昨日有開發商反映備標期應延長至九個月，會再納入考量。

依經濟部規畫，3-3期以於2030年至2031年併網，選商機制強調履約能力，主要評分三大項。第一是開發商實績占35分，包括國內外實績，以及過去在台灣執行風場表現優良則在分數上會有所呈現；反過來，若曾在國內有逾期完工、未簽約、提前解約、產業關聯承諾執行不力等實際紀錄，都將納入計分的考核範圍。簡言之，會視開發商實績而有加減分。

第二項是財務能力，占30分，包括開發商及其股東公司淨值／基金／自有資金等規模，也會有加減分。第三項是專案執行能力，包括申請案執行進度占20~25分，ESG則占10~15分。前者視其取得的籌設項目，後者則在環境、社會、公司治理範圍，惟細項仍待討論。

依規畫，3-3期審查分數達70分以上具獲配資格，並依總分由高至低進行容量核配，同分時則依專案執行能力、開發商實績分數排序核配。

依規畫，3-3期單一申請案分配容量不得少於300MW，不得大於1GW，這也是區塊開發選商以來允許最大申請量。3-3期綠電價格以企業購售電合約（CPPA）為主，並訂有最低收購價格，以不高於台電迴避成本為輔。

此外，3-3期訂有「延長售電期間」獎勵措施。若提前完工、以及ESG效益，如達一定程度在地產業效益，皆可延長一定年限電業執照售電期間。以提前完工為例，提前完成多久，就可延長售電期間多久；至於ESG超標，延長期限則須另訂標準。

陳崇憲指出，在3-3期選商評分第三項專案執行能力，包括申請案執行進度及ESG兩大部分占比應多少，以及ESG範圍或項目，能源署盼聽取開發商意見。

經濟部強調，這次區塊開發第3-3期選商規則公布，宣示政府持續完善離岸風電政策機制與作業規劃，強化政策一致性與市場信心，吸引國際資金投入台灣市場，台灣將持續推動綠電、支援國際供應鏈RE100的承諾。