風電3-3首納開放式ESG評分項 經部拚第3季完成選商

經濟部今天公布區塊開發3-3期選商機制草案，總容量3.6GW，單一業者獲配容量上限1GW、下限300MW，評分項目包括開發商實績、財務能力、專案執行能力，並首納ESG規劃。能源署表示，不希望狹隘定義ESG，將開放業者提案，在地產業效益、生態效益等皆算在內。

能源署請業者在1月19日前透過正式公文提供意見，預計今年第1季正式公告後開始收件，6個月截止收件，能源署副署長陳崇憲表示，若達成共識，盼年底前、甚至第3季完成選商。

經濟部今天召開「離岸風力發電區塊開發第3期選商機制草案說明會」，規劃分配總容量以3.6GW為原則，並於2030年至2031年併網，同一開發商最大獲配容量上限調整為1GW、下限為300MW；綠電價格以企業購售電合約（CPPA）為主，並訂有最低收購價格（不高於台電迴避成本）為輔，此將為固定價格。據台電最新迴避成本，每度為新台幣2.92元。

能源署表示，3.6GW區域是通過環評備查並未有參與過選商的固定式風場空間；至於第二階段潛力場址、區塊開發3-1、3-2期執行過程中解除、終止契約場址，則不在此範圍，將在3-3期選商完成後另外辦理，以確保公平性，並暫定適用3-3期獎勵作法。

過去區塊開發履約能力審查規則之下，最終決定勝負的是「國產化」承諾，3-3期則取消強制國產化，評分項目共3大部分，包括開發商實績35分、財務能力30分、專案執行能力35分，總分100分。

其中，專案執行能力有兩塊，一是申請案執行程度20到25分，二是ESG規劃10到15分（包含在地產業效益、減碳規劃），審查分數達70分以上具獲配資格，並依總分由高至低進行容量核配，同分時則依專案執行能力、開發商實績分數排序核配。

與會開發商多關切ESG規劃內涵，能源署副署長陳崇憲表示，不希望狹隘定義、限縮開發商，包括在地產業效益、在地經濟效益、在地溝通效益，甚至對台灣生態環境有更好技術或方法，都在ESG範疇內，未來審查時，會將所有開發商ESG提案訂定權重分數討論，屆時也會和大家說明，若未達原先承諾，處罰會更高。

能源署長李君禮會後受訪補充，如果廠商無法達到行政契約規範，除會記點作為廠商未來招標的信用紀錄，也會開罰履約保證金。

至於開發商實績定義，陳崇憲指出，國內有施工許可、進行中風場都算，國外則是專指完工風場，其他綠能類別不列入。

陳崇憲進一步說，審查過程會將業者國內實績列入加減分，例如若提前完工則會加5分，若有逾期完工、沒簽約甚至解約，會予以扣分，延後完工6個月扣1分、沒簽約扣3分、解約案則會扣20分，盼以此督促既有案子（3-1、3-2期）往前推進。

另外，對於提前完工及達成一定程度ESG效益業者，給予延長售電期間作為獎勵。

能源署解釋，獎勵態樣有兩種，第一，提前完工者，依照實際提前日數延長電業執照期間；第二，ESG效益若優於原承諾，也會給予延長售電期間獎勵。舉例來說，一風場契約併網年度為2031年12月31日，若提前一年完工，原電業執照核發20年，經獎勵，電業執照可延長到21年。

媒體詢問，ESG效益優於承諾可獲獎勵，是否可能導致廠商「設定低標賺取獎勵」現象。李君禮表示，若開發商當初ESG規劃標準太低，可能直接選商落選，由業者自行評估風險。