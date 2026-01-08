快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

春節前客貨高峰期 海關掃蕩劣質境外集運商違規

中央社／ 台北8日電

面對農曆春節前客貨流量高峰期將至，財政部關務署今天表示，海關已查獲多起劣質境外集運商提供不實申報資料案件，將透過強力掃蕩計畫，嚴查高價低報及規避進口檢驗的貨物，從重裁處相關業者，改善通關秩序。

財政部關務署今天透過新聞稿表示，民眾在境外電商平台購買貨物，會分別由境外集運商與國內報關業者負責物流及報關作業；然而部分劣質境外集運商提供不實資料給國內報關業者向海關申報，海關已於空運及海運快遞專區，查獲多起逃漏稅及規避食品查驗或檢疫規定等案件。

關務署指出，自民國114年11月15日起，海關要求快遞報關業者應於進口簡易申報單申報電商平台或境外私人集運商資訊，海關將透過風險分析的結果，選定劣質境外集運商承攬的貨物，進行強力掃蕩，並對與其合作的快遞報關業者嚴懲重罰，對於違規情節重大的業者，將祭出停業或廢照的處分。

關務署指出，強力掃蕩境外集運商違規貨品及不法國內業者的行動，將由各關一級主管率隊，選定高價低報、逃避簽審等情節重大的業者，提高開箱查驗件數，強力查核。

關務署呼籲國內快遞報關業者應慎選境外合作對象，提高法遵意識，依法誠實申報，同時提醒民眾勿自境外網購違規物品，切勿以身試法。

海關 電商 財政部

延伸閱讀

花蓮市大宗廢棄物清運12日起登記 春節垃圾清運時間出爐

初一至初三停收！北市春節收運垃圾時間一覽 30處收受點春節不打烊

馬杜洛任內前3年…委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士 價值近1635億元

春節、228連假恐現大量車潮 高公局實施高乘載管制

相關新聞

因應美國關稅衝擊 財政部：貿易融資利息減收逾27億元

財政部推動特別預算協助廠商因應美國關稅政策影響，截至去年底為止，「貿易融資利息減碼」協助3,342家廠商，利息減收27....

2025年房租指數年漲逾2% 連三年漲破2%、1996年後首見

根據主計總處統計顯示，2025年房租指數漲逾2%，已連續三年的房租指數年漲幅都超過2%，前一波房租指數年增率超過2%已經...

中經院突發公告！副院長王健全今日病逝 享壽67歲

國內重要智庫中華經濟研究院（中經院）公告，副院長王健全已於8日，於台北市萬芳醫院辭世，享年67歲。王健全長年深耕通膨與總...

星展馬鐵英：AI熱潮降溫但未退場 台灣經濟成長今年居四小龍之冠

儘管面臨川普第二任期關稅政策不確定性、匯率波動與全球金融市場雜音升高，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣在人工智慧（A...

中經院副院長王健全驚傳辭世 中經院官網悼念

擔任中經院副院長近20年的王健全副院長，12月中旬疑似因心肌梗塞住院後，即住進加護病房，於今天午間辭世。中經院已在官網對...

內政部公布去年下半年租金統計 逾6成未成長、北北桃全國前三

內政部8日部務會報安排地政司報告及發布「114年下半年租金統計資料」。部長劉世芳表示，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。