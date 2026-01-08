因應美國關稅衝擊 財政部：貿易融資利息減收逾27億元

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。聯合報系資料照
財政部推動特別預算協助廠商因應美國關稅政策影響，截至去年底為止，「貿易融資利息減碼」協助3,342家廠商，利息減收27.4億元；「輸出保險費用減免」部分，費用減免5,459件，協助581家廠商，減免金額0.49億元。

為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部編列140億元特別預算推動中國輸出入銀行提供符合條件出口廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」2項措施，並自2025年8月7日全面受理申請。

截至去年12月底，「貿易融資利息減碼」部分，已完成申請5,414件，協助3,342家廠商，利息減收27.4億元，其中中小企業金額為23.5億元，占比85.8％，一般企業為3.9億元，占比14.2％，協助受影響廠商減輕繳息壓力、穩定營運並持續專注於市場開拓。

「輸出保險費用減免」部分，費用減免5,459件，協助581家廠商，減免金額0.49億元，協助廠商運用輸出保險機制降低貿易風險，積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球的競爭力。

財政部表示，將持續督導輸銀與金融機構密切合作，強化「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」等金融支持措施之宣導與提升執行效能，以「從優、從速、從寬」之原則落實執行，確保相關廠商能即時獲得所需協助；並配合政府整體經貿政策方向，引導業者分散出口市場，協助加速開拓新市場，降低過度集中特定市場之風險，確保資源運用最大化，有效強化我國經濟社會及民生國安韌性。

