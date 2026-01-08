快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

Alibaba.com 推首創「全站推AI保效方案」廣告效果「不達標必賠」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Alibaba.com台灣總經理廖羿琦宣布推出業界首創的「全站推AI保效方案」，商家廣告轉為AI全託管且有成效保障。Alibaba.com／提供
Alibaba.com台灣總經理廖羿琦宣布推出業界首創的「全站推AI保效方案」，商家廣告轉為AI全託管且有成效保障。Alibaba.com／提供

全球B2B平台Alibaba.com積極研發、導入AI技術，8日宣布推出Alibaba.com「全站推－無人化全自動廣告投放虛擬機器人」服務，以AI全託管模式協助中小企業投放將外貿廣告；同步推出台灣業界首創的外貿廣告投放成效保證承諾「全站推AI保效方案」，若導入的商機數未達預期目標，中小企業可依不足的有效詢盤數量獲得額外的廣告投放額度賠付。

Alibaba.com台灣總經理廖羿琦指出，中小企業行銷預算有限，投放廣告需謹慎決定流程，也擔心成效不足。「全站推」搭配保效方案，協助台灣中小企業的外貿訂單開發流程，從客戶挖掘、識別、導流、接觸、洽談到後端的訂單承接，可全程交由Alibaba.com AI虛擬機器人進行全自動化作業。

Alibaba.com觀察台灣中小企業客戶的行銷作業現況發現，中小企業跨境行銷的實際痛點，普遍集中在執行跨境行銷時的三大痛點，包括行銷人才欠缺、外貿廣告投放專業操作經驗不足，以及行銷成效無法預期。協助具備高度生產製造優勢的台灣中小企業，快速優化低本高效，不受缺工影響的穩定外貿行銷機制，是2026年台灣外貿產業持續發展的迫切課題。

廖羿琦指出，近兩年集團「all in」AI商業技術，Alibaba.com最新數據顯示，目前已有超過80%的賣家每週持續使用AI工具，平均每1,000件商品的詢盤成長超過240%，高品質潛在客戶轉換率亦提升40%以上，顯示AI外貿模式正為企業營運帶來高速成長與規模化效益，並逐步成為中小企業拓展海外市場的主流經營方式。

廖羿琦表示，台灣中小企業只需簡單三步驟完成設定後，「全站推－無人化全自動廣告投放虛擬機器人」，以AI全託管模式進行外貿廣告投放的策略規劃、投放執行、成效檢視與即時策略優化等作業，搭配同步推出的台灣業界首創「全站推AI保效方案」廣告投放成效保證承諾，若「全站推」AI投放未達承諾的有效商機導流數量目標，中小企業可依據不足的有效詢盤數量，獲得額外的廣告投放額度賠付，協助台灣中小企業在有限的廣告投放資源下，精準管理可回收的有效商機導流效果。

中小企業 廣告 AI

延伸閱讀

影／苗栗頒發國中會考成績激勵方案獎金逾600萬元 鼓勵學子就近入學

青壯世代免費諮商！衛福部心理支持方案今年再投3.5億 用過可再申請

Lexus獨家原廠換胎保固方案 陪您安心探索每段旅程

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

相關新聞

因應美國關稅衝擊 財政部：貿易融資利息減收逾27億元

財政部推動特別預算協助廠商因應美國關稅政策影響，截至去年底為止，「貿易融資利息減碼」協助3,342家廠商，利息減收27....

2025年房租指數年漲逾2% 連三年漲破2%、1996年後首見

根據主計總處統計顯示，2025年房租指數漲逾2%，已連續三年的房租指數年漲幅都超過2%，前一波房租指數年增率超過2%已經...

中經院突發公告！副院長王健全今日病逝 享壽67歲

國內重要智庫中華經濟研究院（中經院）公告，副院長王健全已於8日，於台北市萬芳醫院辭世，享年67歲。王健全長年深耕通膨與總...

星展馬鐵英：AI熱潮降溫但未退場 台灣經濟成長今年居四小龍之冠

儘管面臨川普第二任期關稅政策不確定性、匯率波動與全球金融市場雜音升高，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣在人工智慧（A...

中經院副院長王健全驚傳辭世 中經院官網悼念

擔任中經院副院長近20年的王健全副院長，12月中旬疑似因心肌梗塞住院後，即住進加護病房，於今天午間辭世。中經院已在官網對...

內政部公布去年下半年租金統計 逾6成未成長、北北桃全國前三

內政部8日部務會報安排地政司報告及發布「114年下半年租金統計資料」。部長劉世芳表示，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。