Alibaba.com 推首創「全站推AI保效方案」廣告效果「不達標必賠」

全球B2B平台Alibaba.com積極研發、導入AI技術，8日宣布推出Alibaba.com「全站推－無人化全自動廣告投放虛擬機器人」服務，以AI全託管模式協助中小企業投放將外貿廣告；同步推出台灣業界首創的外貿廣告投放成效保證承諾「全站推AI保效方案」，若導入的商機數未達預期目標，中小企業可依不足的有效詢盤數量獲得額外的廣告投放額度賠付。

Alibaba.com台灣總經理廖羿琦指出，中小企業行銷預算有限，投放廣告需謹慎決定流程，也擔心成效不足。「全站推」搭配保效方案，協助台灣中小企業的外貿訂單開發流程，從客戶挖掘、識別、導流、接觸、洽談到後端的訂單承接，可全程交由Alibaba.com AI虛擬機器人進行全自動化作業。

Alibaba.com觀察台灣中小企業客戶的行銷作業現況發現，中小企業跨境行銷的實際痛點，普遍集中在執行跨境行銷時的三大痛點，包括行銷人才欠缺、外貿廣告投放專業操作經驗不足，以及行銷成效無法預期。協助具備高度生產製造優勢的台灣中小企業，快速優化低本高效，不受缺工影響的穩定外貿行銷機制，是2026年台灣外貿產業持續發展的迫切課題。

廖羿琦指出，近兩年集團「all in」AI商業技術，Alibaba.com最新數據顯示，目前已有超過80%的賣家每週持續使用AI工具，平均每1,000件商品的詢盤成長超過240%，高品質潛在客戶轉換率亦提升40%以上，顯示AI外貿模式正為企業營運帶來高速成長與規模化效益，並逐步成為中小企業拓展海外市場的主流經營方式。

廖羿琦表示，台灣中小企業只需簡單三步驟完成設定後，「全站推－無人化全自動廣告投放虛擬機器人」，以AI全託管模式進行外貿廣告投放的策略規劃、投放執行、成效檢視與即時策略優化等作業，搭配同步推出的台灣業界首創「全站推AI保效方案」廣告投放成效保證承諾，若「全站推」AI投放未達承諾的有效商機導流數量目標，中小企業可依據不足的有效詢盤數量，獲得額外的廣告投放額度賠付，協助台灣中小企業在有限的廣告投放資源下，精準管理可回收的有效商機導流效果。