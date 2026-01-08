2025年房租指數年漲逾2% 連三年漲破2%、1996年後首見

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房租示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據主計總處統計顯示，2025年房租指數漲逾2%，已連續三年的房租指數年漲幅都超過2%，前一波房租指數年增率超過2%已經是1996年時候的事情，顯見這一波的房租漲勢可能是過去30年來漲幅最明顯的時候。

不過，以月統計來看，2025年12月的房租指數是過去29個月以來首度年增跌破2%，這波的租金漲勢似乎有趨緩現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年租金上漲與許多背景有關，包括整體環境出現有感通膨、房價持續上漲、房東的稅負與生活支出增加。

另外曾敬德指出，像是管理費調漲等，都可能反應在房租上，不過也不是房東想要租貴租客就會買單，租客還是會在周邊比價，但若是市場上供給量不足，且普遍租金都上揚狀況下，租客的選擇性就不多，租金就容易走揚。

同時間曾敬德分析，2023年政府也擴大租金補貼，一方面降低租客部分負擔，一方面也增加了租客對於租金的負擔能力。

不過，曾敬德表示，觀察前幾年的舊租約，應該都已陸續換約，加上新房子完工量大也會增加供給，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩。

