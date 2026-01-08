保瑞一級 ADR 問世！台灣首家美國店頭市場跨境交易 拓展全球能見度

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

「台灣首家美國店頭市場跨境交易」於美東時間2026年1月7日正式啟動。在全球資本市場高度連結的趨勢下，臺灣證券交易所積極推動跨境投資與市場接軌，順利促成保瑞（6472）藥業股份有限公司、美國OTCQX股票代碼為BORAY，於美國店頭市場（OTCQX）掛牌。保瑞不僅成為國內首家直接以「美國店頭市場」銜接國際資本市場之上市公司，更象徵台灣企業能以更具彈性與效率的方式直接面向全球投資人，體現證交所與企業共同拓展國際能見度、實踐資本市場國際化布局的堅定承諾。

證交所林修銘董事長進行開場致詞時表示，保瑞成功發行首例 Level 1 ADR，是主管機關、證交所與各金融機構歷時三年通力合作、優化跨境交易制度的指標性成果。對資本市場具備雙重效益，一方面引導國外資金回流，支持本地產業轉型升級；另一方面協助企業建立全球品牌形象並吸引國際專業人才。此項里程碑亦緊扣政府推動「亞洲資產管理中心」之願景，證交所未來將持續完善跨境制度，協助更多優質企業被看見、被理解、被投資。

保瑞董事長盛保熙表示，Level 1 ADR的啟動是保瑞邁向全球化製藥集團的關鍵里程碑。此舉在維持台灣掛牌地位的同時，開闢了美國跨市場交易管道，展現公司對提升股東流動性與資訊透明度的承諾。透過降低海外員工、中長期投資機構及國際投資人的參與門檻，保瑞能更有效地與國內外員工及全球投資者分享成長果實，進一步強化集團在國際資本市場的品牌影響力。

摩根大通亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維表示，Level 1 ADR是全球非美企業接軌美國資本市場的關鍵渠道。該機制以美元計價且直接在美交易，如同為台灣優質企業取得進入國際市場的「入場券」，能有效解除幣別與跨境操作限制，大幅提升台灣優質標的的「可投資性」。這不僅簡化了投資程序，更有助於精準對接全球中長期機構資金及歐美高淨值投資人，深化台灣企業與國際資本的連結。

台灣證券交易所始終致力於打造友善、透明且具國際競爭力的資本市場環境，展望未來，將持續與主管機關及市場各界攜手合作，完善跨境交易制度、提升市場服務品質，讓更多優質企業能以台灣為根、以世界為舞台。

