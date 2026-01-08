Alibaba.com廖羿琦：珍奶原料為台食品賣家出口大宗

快訊

中央社／ 台北8日電

阿里巴巴集團旗下外貿線上批發交易平台Alibaba.com台灣總經理廖羿琦表示，台灣賣家前3大類型為汽車零配件、食品原物料、五金工具，其中食品類中以珍奶原物料為大宗產品之一，買家遍及歐美及東南亞市場

廖羿琦今天出席媒體見面會表示，Alibaba.com於1999年上線，是B2B電商平台，擁有製造、出口等不同行業等20萬家全球供應商；2008年成立台灣分公司，有近100人團隊服務台灣在地廠商。

廖羿琦表示，台灣賣家中汽車零配件為第一大類型，賣家主要出口市場涵蓋歐洲、美國與東南亞；其次為食品原物料，其中以珍珠奶茶原物料為出口大宗，歐美市場需求穩定，她也觀察到自2025年起購買珍奶原物料的國家數量出現大幅成長。

廖羿琦舉例，有台灣珍奶原物料客戶協助扶植德國終端買家，在當地開設珍珠奶茶店，顯示台灣供應鏈在海外市場的延伸能力。

第三大賣家類型則為五金工具，銷售市場除歐洲、東南亞外，也涵蓋部分新興與開發中國家。近年成長較快的產業還包括運動用品相關配件，如運動鞋零組件與各式運動裝置等。

至於2025年美國祭出關稅對賣家的影響，廖羿琦說，過去大部分賣家高度依賴少數大型客戶，市場集中在美國或歐洲，以大宗訂單為主；現在因應外部環境變化，賣家開始積極分散市場，尋找更多國家與中小型買家，並結合網紅經濟，拓展小量、多元的訂單來源。

她認為，台灣賣家在精緻化、小量生產與高度客製化方面能力，正是與其他國家供應商最具差異化的競爭優勢。

