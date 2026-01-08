快訊

中經院副院長王健全驚傳辭世 中經院官網悼念

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院副院長王健全提醒，對等關稅20%對傳產影響很大。圖／本報資料照片
擔任中經院副院長近20年的王健全副院長，12月中旬疑似因心肌梗塞住院後，即住進加護病房，於今天午間辭世。中經院已在官網對王健全離世表示深切哀悼與懷念，並向王健全副院長家人表達誠摯慰問。

王健全畢業於台灣大學經濟系，隨後又去美國普渡大學攻讀經濟學碩士、博士，返台之後投入智庫從事研究，自1999年即擔任中華經濟研究院第三研究所所長，並於2008年7月升任中經院副院長至今。前年6月65歲屆齡退休，董事會仍聘任副院長，任期到今年6月。王健全也曾於台灣科技大學企管系、逢甲大學經營管理學院擔任兼任教授。

王健全長期關注庶民經濟，為人為人風趣幽默、爽朗健談，經常以庶民語言將經濟議題化繁為簡，與媒體互動融洽，經常受訪暢談分析國內外經濟局勢，去年在美國對等關稅議題引爆後，王健全更常上各類媒體解析對台產業衝擊。

王健全尤其關注青年低薪和住宅議題，對於國內青年低薪、買不起房困境念茲在茲，談到未來退休後將成立基金會，改善相關問題，如今未完成心願即辭世，令人倍感遺憾。

對於今日傳出王健全辭世消息，中經院同仁甚為不捨，學界更是同感哀悼。

美國 青年 低薪

