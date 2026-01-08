碳交所總座陳脩文：去年碳交所國際碳權交易量年增逾一成

國際碳權潮流走向自然碳匯，臺灣碳權交易所總經理陳脩文8日表示，去年在碳交所交易的國際碳權交易噸數成長10%以上，優於前年。去年底碳交所並新上架「加強森林經營」（IFM）類型專案，國內企業也對自然碳匯表達高度興趣。根據環境部官網，包括台積電（2330）、緯穎（6669）等都已註冊植樹造林自願減量專案。

雖然今年起企業要繳納碳費時，可以申請以國內減量額度（碳權）來抵減碳費，不過現行公告碳費一噸300元，目前在碳交所上架的國內碳權，每噸價格約3,000元到4,000元，另外企業也會衡量是否用自有的碳權來進行抵減。預料隨碳費未來逐步調高，國內碳權交易逐漸接軌國際總量管制與排放交易系統（ETS），碳權價格走向市場機制，可望為企業減碳提供更強誘因。

陳脩文表示，今年環境部預計進行ETS的模擬試行，重點在於社會溝通與平台熟悉，碳交所也將共同參與協助，但仍要待法規建制完備。另外早期取得的先期專案額度，僅限碳費開徵前三年使用，針對這些早期的專案，碳交所也會協助媒合有需求的廠商，讓這些額度可順利去化。

至於國際上關注的土壤碳匯（黃碳），去年證交所、碳交所推出「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，初期將從宜蘭及雲林的案場開始，攜手英國標準協會（BSI）進行專案確證及查證服務，可望成為首個遵循環境部發布的土壤相關自然碳匯減量方法學的「黃碳」專案。

在人才培育部分，陳脩文指出，除了現有的碳管理、碳中和等課程，去年發出1,000多張證照，與前年持平，另外今年也將新增「能源管理」與「循環經濟」課程，並與林業試驗所合作開設「森林碳匯」課程。