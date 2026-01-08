內政部公布去年下半年租金統計 逾6成未成長、北北桃全國前三

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
租屋示意圖。圖／聯合報系資料照
內政部8日部務會報安排地政司報告及發布「114年下半年租金統計資料」。部長劉世芳表示，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊。去年9月底租金補貼有效租約總計71.7萬件，租屋型態以整戶(層)及分租套(雅)房為主。經統計，全國租金總價中位數為8,500元，與上期相同，其中又以台北、新北、桃園租金為全國前三。

內政部說明，這次公布「114年下半租金統計」，統計樣本為去年9月底租金補貼有效租約資料，總計71.7萬件（較上期增加4.3萬件），租屋型態以整戶(層)及分租套(雅)房為主。經統計，全國租金總價中位數為8,500元，與上期相同，各租屋型態之租金總價四分數亦與上期相近；在全國293個行政區租金總價中位數中，逾6成行政區租金中位數未成長，整體而言仍以雙北行政區的租金總價中位數較高。

內政部指出，為提供民眾更直觀便捷的租金資訊查詢服務，特別開發建置「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，民眾可依照自身租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步提升市場租金透明化。民眾可於平台的地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」；也可以縣市、鄉鎮市區進行「行政區查詢」。

兩種方式皆可依不同租屋型態(全部類別、整戶(層)、獨立套房、分租套(雅)房)、屋齡(30年以上、未滿30年)及環域半徑(1公里、2.5公里、5公里)篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形。同時，也可透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點，進一步評估合理租金負擔。

租金補貼 租屋 內政部

