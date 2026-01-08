星展馬鐵英：AI熱潮降溫但未退場 台灣經濟成長今年居四小龍之冠

儘管面臨川普第二任期關稅政策不確定性、匯率波動與全球金融市場雜音升高，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣在人工智慧（AI）產業帶動下，經濟動能仍具韌性，2026年經濟表現可望成為亞洲四小龍之冠，GDP成長率甚至不排除上看6%。

馬鐵英分析，台灣2025年在全球AI硬體需求強勁推動下，經濟成長出現「異常高成長」，但展望2026年，成長動能雖將較今年放緩，但仍屬健康水準。星展已將台灣2026年GDP成長率預測上調至4.8%，在亞洲四小龍中仍是成長最快者。馬鐵英強調，台灣在全球資訊通訊技術（ICT）供應鏈中的關鍵地位，短期內難以被取代。

馬鐵英指出，在基本情境下，若AI相關需求持續但成長趨於理性，加上美國半導體關稅維持溫和水準，台灣2026年經濟成長率可望落在4%至5%；若AI發展演變為更長期的超級週期，且美國關稅風險進一步緩解，成長率甚至有機會維持在6%以上。反之，若AI循環動能明顯降溫，且關稅壓力未解，成長可能放緩至2%至3%。

馬鐵英說，2026年台灣經濟仍將呈現明顯K型結構。科技產業在出口與投資上持續扮演火車頭，但非科技製造業仍受美國關稅風險、中國內需疲弱與產能過剩影響；建築與不動產相關產業，則受房價修正有限與金融緊縮環境影響，復甦力道偏弱。

面對全球地緣政治、科技股評價修正與金融市場波動風險，馬鐵英認為，台灣未來關鍵在於持續推動「多元化」策略，包括出口市場、供應鏈布局與金融資產配置，以提升整體經濟韌性，因應更複雜的外部環境。