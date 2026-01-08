離岸風電區塊開發3-3期 經長：下半年啟動選商作業

針對離岸風電區塊開發3-3期選商進度，經濟部長龔明鑫今天表示，預計最快今年第1季、最遲上半年正式公布選商規則，下半年啟動選商作業，並在明年開始啟動開發。另外，風電目前雖先以3-3期的淺水區固定式風場開發為主，但浮動式風電將會同步進行規劃，不會延遲。

龔明鑫今天在主持經濟部業務會報前接受媒體採訪指出，台灣離岸風電第二階段（潛力場址）進展順利，預計5.3GW的建置量將於今年底全數完成，邁入第三階段區塊開發後，政府將持續優化機制。

龔明鑫表示，過去二期的必選項目在3-1、3-2期已逐步放寬，3-3期將正式定位為「積分制」，另外針對過往零元競價導致開發商難以取得銀行融資的困境，3-3期將不採用完全零元競價模式，未來除業者自覓CPPA買家外，餘電將由台電以「迴避成本」躉購，確保開發商擁有穩定的現金流保證，降低融資難度。

龔明鑫也提到，這次3-3期將引入ESG獎勵機制，若開發商在施工與營運過程中的ESG表現超過原先承諾，政府將規劃延長其發電營運期間作為實質鼓勵。

針對浮動式風電部分，媒體詢問日本的示範風場已在今年1月啟動商轉，台灣是否會重啟浮動式風電的示範計畫。龔明鑫回應，雖然目前的開發重點仍以3-3的淺水區固定式風場為主，但浮動式風電的規劃將同步進行，不會延遲。

龔明鑫說明，浮動式風電目前全球商轉案例尚少，成本相對較高，因此現階段政府將其定位為示範計畫，示範期將不以成本為首要考量，重點在於技術可行性、施作細節與環境監測。