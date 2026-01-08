財力級次調整引爭議 政院：倉促修財劃法結果

行政院主計總處依公式調整各縣市財力級次，引發地方爭議。台東縣與新竹縣市一口氣升至第一級，與台北市並列，台東縣長饒慶鈴批評，這是對財政優等生的「懲罰」。行政院發言人李慧芝則表示，此次財力落差大，主要是新版財劃法導致統籌分配稅款極度不均衡，縣市間落差明顯，呼籲立法院審議院版財劃法。

主計總處公務預算處長許永議指出，本次財政均衡補助編列321億元，列入一般性補助款及新興計畫，為首次編列。因財劃法修正後縣市分配不均，行政院規劃保障財源，確保統籌稅款、計畫型補助款與一般性補助款財源不低於114年度水準。

許永議說明，財力級次依公式計算，採最近三年度自有財源平均值，分為五級，每三年檢討一次。自有財源是地方稅收扣除補助款後數值，隨財劃法修正中央釋出4,165億元，各地財源大幅增加，但因分配不均，造成財力結構變化。

以台東縣為例，舊有自有財源僅36%，排名第20名，新版財劃法挹注147億元後，自有財源增幅達220%，超過歲出，排名提升至第4名，升為第一級。許永議指出，基隆市雖增加80億元，但成長幅度僅137%，低於平均171%，因此財力級次下降；台南市增加159億元，增幅50%，財力級次由第三級降至第五級。新竹市與新竹縣受挹注分別達213億元、182億元，增幅257%、267%，因此雙雙升為第一級。

針對苗栗縣的例外情況，許永議表示，苗栗過去因舉債超過法定上限，曾發生薪資支付困難，接受行政院財務管控而連降兩級至第五級。儘管新版財劃法增加財源，但仍因舉債上限未改善，財力級次仍僅落在第四級。