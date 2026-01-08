快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算卡關 主計長：經濟成長恐下修、GDP壓力大

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天大動作出席行政院會後記者會，說明總預算未過的衝擊，主計長陳淑姿也憂心經濟成長下修、GDP壓力大。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰今天大動作出席行政院會後記者會，說明總預算未過的衝擊，主計長陳淑姿也憂心經濟成長下修、GDP壓力大。記者黃婉婷／攝影

今年度中央政府總預算案尚未排入立法院委員會審查，針對經濟影響的情形，主計長陳淑姿說，仍看好整體景氣，但總預算未過，影響近3000億元，將影響整體GDP；目前評估今年度經濟成長率為3.54%，屆時也可能下滑，仍期盼總預算儘速審議通過。

為向各界說明總預算未過的衝擊，行政院長卓榮泰今天大動作出席行政院會後記者會，並率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、行政院主計總處主計長陳淑姿等人出席，向立法院喊話應儘速審議總預算。

針對總預算未通過導致的經濟衝擊，葉俊顯盤點，若總預算無法審議完成，AI新十大建設中有102億元受影響，包括無人載具產業發展統籌型計畫25億元；智慧機器人關鍵技術、應用推廣等計畫19億元；智慧政府數位化精進發展計畫15億元；衛福數位基礎建設計畫11億元；智慧雨林產業創生計畫9億元；矽光子技術研發、量子及算力建設等計畫7億元。

葉俊顯說，這將影響企業與公共服務導入AI速度，以及延後智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局，全民智慧生活圈、智慧政府及智慧治理建設，也將受到影響。

陳淑姿續指，初步評估114年經濟成長率為7.37%，115年度為3.54%，若總預算沒過，影響近3000億元，以設備與相關投資影響來說，每100億元影響0.05個百分點，若是像業務費等消耗性經費，每100億元影響0.03個百分點，因此以規模3000億元來看，影響會滿大，經濟成長會有下滑，但仍看好整體景氣往上提升，希望總預算儘速審議通過。

行政院

延伸閱讀

星展銀：2026年台灣人均 GDP 估4.2萬美元 亞洲排名第三緊追星、港

量子覺知手札／誰決定性價比？

主計長：軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算比較複雜

共軍軍演期間管碧玲聚餐挨轟 海巡署長證實：我建議可照常舉行

相關新聞

星展馬鐵英：AI熱潮降溫但未退場 台灣經濟成長今年居四小龍之冠

儘管面臨川普第二任期關稅政策不確定性、匯率波動與全球金融市場雜音升高，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣在人工智慧（A...

財力級次調整引爭議 政院：倉促修財劃法結果

行政院主計總處依公式調整各縣市財力級次，引發地方爭議。台東縣與新竹縣市一口氣升至第一級，與台北市並列，台東縣長饒慶鈴批評...

總預算卡關 主計長：經濟成長恐下修、GDP壓力大

今年度中央政府總預算案尚未排入立法院委員會審查，針對經濟影響的情形，主計長陳淑姿說，仍看好整體景氣，但總預算未過，影響近...

總預算未過關影響擴大 近3千億支出卡關、民生與國旅補助受衝擊

行政院主計總處８日指出。依《預算法》規定，中央政府總預算案應於會計年度開始前完成立法院審議並公告。行政院已於2025年8...

2025年終上市櫃公司永續力大盤點！你猜到了嗎？

12月的永續討論，不再只停留在理念層次，而是從綠電布局、城市投資到門市回收與公益行動，成為拉開了榜單差距的關鍵。

不只會賣車還反攻日本 和泰投資日野的祕訣與隱憂

汽車龍頭和泰宣布斥資百億新台幣，投資日本日野（HINO）商用車事業，這是個令外界「不意外中又帶點意外」的結果。而和泰能從台灣總代理賣車賣到日本去，成為日野第一個海外總代理，有什麼祕訣？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。