總預算卡關 主計長：經濟成長恐下修、GDP壓力大

今年度中央政府總預算案尚未排入立法院委員會審查，針對經濟影響的情形，主計長陳淑姿說，仍看好整體景氣，但總預算未過，影響近3000億元，將影響整體GDP；目前評估今年度經濟成長率為3.54%，屆時也可能下滑，仍期盼總預算儘速審議通過。

為向各界說明總預算未過的衝擊，行政院長卓榮泰今天大動作出席行政院會後記者會，並率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、行政院主計總處主計長陳淑姿等人出席，向立法院喊話應儘速審議總預算。

針對總預算未通過導致的經濟衝擊，葉俊顯盤點，若總預算無法審議完成，AI新十大建設中有102億元受影響，包括無人載具產業發展統籌型計畫25億元；智慧機器人關鍵技術、應用推廣等計畫19億元；智慧政府數位化精進發展計畫15億元；衛福數位基礎建設計畫11億元；智慧雨林產業創生計畫9億元；矽光子技術研發、量子及算力建設等計畫7億元。

葉俊顯說，這將影響企業與公共服務導入AI速度，以及延後智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局，全民智慧生活圈、智慧政府及智慧治理建設，也將受到影響。

陳淑姿續指，初步評估114年經濟成長率為7.37%，115年度為3.54%，若總預算沒過，影響近3000億元，以設備與相關投資影響來說，每100億元影響0.05個百分點，若是像業務費等消耗性經費，每100億元影響0.03個百分點，因此以規模3000億元來看，影響會滿大，經濟成長會有下滑，但仍看好整體景氣往上提升，希望總預算儘速審議通過。