星展銀：2026年台灣人均 GDP 估4.2萬美元 亞洲排名第三緊追星、港

星展銀行今舉辦2026年第1季經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展將2026年台灣GDP成長預測上調至4.8%。 星展銀估2026年台灣人均 GDP 估達 4.2萬美元，再次同時超越日本與韓國，在亞洲排名第三，僅次於新加坡和香港。這意味著今年台灣仍將是亞洲四小龍中成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦將持續擴大。

儘管面臨川普第二任期的關稅政策不確定性與匯率波動等不利因素，台灣經濟在2025年仍在全球人工智慧熱潮帶動下展現強勁動能。GDP成長率預估達7.2%，創下2010年以來新高，並與印度、越南並列亞洲前三名。人均 GDP 預估達 3.8 萬美元，史上首次同時超越日本與韓國。

星展銀估在樂觀情境下，若人工智慧驅動的技術周期發展為持續性的超級周期，美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，則台灣 2026 年 GDP 成長率有望維持在 6%-7% 的強勁水準。

而在悲觀情境下，若人工智慧的成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，台灣 GDP 成長率可能放緩至 2%-3%。