星展銀第1季經濟展望：馬鐵英聚焦三主題 估 Fed 全年僅降1碼

近來除了台股站上3萬點創下史上新高紀錄之外，金市表現也非常火熱，黃金跟白銀的價格在日前也雙雙創下新高，儘管之後小幅回檔，但仍被市場普遍看好之後的動能，那麼，在股市跟金市雙創新高之際，投資人如果想要同時切入股市跟金市，是否透過ETF會是比較穩健的做法？ETF的投資已從投資單一檔ETF的1.0時代，正邁向2.0，那麼，在ETF 2.0時代，該有如何的布局思維，才能把股、債、金、銀等各類型的ETF商機一把抓呢？在本集的節目中，我們特別邀請到元大投信董事長劉宗聖，來和投資人分析他的建議和觀察。

2026-01-08 09:20