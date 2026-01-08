星展銀第1季經濟展望：馬鐵英聚焦三主題 估 Fed 全年僅降1碼
星展銀今舉行「2026年第1季經濟展望」記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英聚焦全球經濟成長、利率走勢與匯率展望三大主題。
在經濟成長方面，馬鐵英預期今年全球成長溫和放緩，其中，小型、開放型經濟體（如新加坡、越南）放緩較為明顯；大型、內需導向經濟體（如美國、歐洲、中國大陸）相對維持穩定。
至於在利率方面，馬鐵英認為，多數國家已接近長期中性水平，進一步降息空間有限；預期美聯準會降息25bps（1碼）、歐洲央行維持不變、日本央行升息25bps（1碼）。
而在匯率方面，馬鐵英認為預估，今年美元延續偏弱走勢但貶幅較去年溫和，美元指數估下跌約5%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言