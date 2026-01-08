總預算遲審恐衝擊將經濟成長與新興產業 主計長：GDP成長壓力增

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中央政府今年度總預算遲遲未排入立法院審議，恐使多項新興計畫暫時停擺。對此，主計總處主計長陳淑姿8日表示，整體經濟景氣仍看好，基本趨勢向上，但總預算若延遲通過，對GDP的影響不可忽視。她指出，以設備投資類支出來看，每100億元約影響GDP成長率0.05個百分點；若為業務費等消耗性支出，每100億元約影響0.03個百分點。以接近3,000億元規模估算，對整體經濟成長的下修壓力確實不小，仍期盼總預算能儘速審議通過。

行政院盤點顯示，若115年度總預算未獲立法院通過，將有高達2,992億元經費無法動支。其中，新興計畫受影響金額達1,017億元，涵蓋中央自辦及地方受益項目，對地方財政、公共建設及產業發展衝擊顯著。

針對產業衝擊，國發會主委葉俊顯指出，影響較大的為AI相關政策，主要集中在全球AI機器人供應鏈布局。此部分屬中長期投資，規劃三年、總經費約2億元，占整體AI預算約42.4%。此外，全民智慧生活圈、智慧政府及智慧治理建設，也將受到影響，這些計畫為AI應用落地的重要環節，旨在提升公共服務效率，並帶動產業應用擴散。

對經濟成長的影響方面，陳淑姿表示，初步評估2025年GDP成長率約為7.31%，2026年約3.54%。總預算若順利通過，可確保各項投資與政策如期推動，支撐整體經濟動能。她強調，整體而言仍看好明年經濟表現，基本趨勢向上，政府也期盼總預算盡速完成審議，維持成長動能。

