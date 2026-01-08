總預算未過關影響擴大 近3千億支出卡關、民生與國旅補助受衝擊

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院8日召開院會盤點總預算未通過的衝擊。記者余弦妙／攝影
行政院8日召開院會盤點總預算未通過的衝擊。記者余弦妙／攝影

行政院主計總處８日指出。依《預算法》規定，中央政府總預算案應於會計年度開始前完成立法院審議並公告。行政院已於2025年8月29日將115年度中央政府總預算案送交立法院審議，惟若審議未能如期完成，相關經費動支將受限，影響多項施政推動。

主計總處表示，依《預算法》第54條及行政院所訂「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定」，在總預算未完成法定程序前，各機關經費動支須遵守三大原則：法定義務支出可依法動支；經常性經費與延續性計畫，僅能在前一年度實際執行數範圍內支用；至於新興計畫、資本支出及各項預備金，則須待預算審議通過後才能動用。

根據行政院盤點，若115年度總預算未獲立法院通過，將有高達2,992億元經費無法動支。其中，新興計畫影響金額達1,017億元，涵蓋中央自辦及地方受益項目，對地方財政、公共建設與產業發展衝擊顯著。

在地方財政方面，直轄市及縣市財政均衡補助321億元恐無法撥付，影響地方政府維持統籌稅款與補助款「只增不減」的保障機制，地方財務調度將承受壓力。另因應氣候變遷的縣市管河川及排水改善計畫147億元，若無法執行，恐增加淹水風險，削弱地方防災調適能力。

科技與產業布局亦受牽動。AI新十大建設102億元，涉及無人載具、智慧機器人、矽光子與量子等關鍵技術研發，以及智慧政府與應用推廣，若延宕，將影響企業導入AI速度及我國關鍵技術布局時程。

民眾生活相關政策同樣受影響。TPASS行政院通勤月票計畫75億元，涉及地方補助與公共運輸常客回饋，恐影響全國約102.8萬名通勤族權益。生育給付差額補助41億元若無法執行，將影響約12萬胎新生兒家庭請領補助。

在醫療與社福領域，衛福部「健康台灣」相關計畫70億元，包括防疫整備、智慧醫療、疫苗與藥品韌性建設，若預算卡關，將影響疫情監測、醫療服務升級及穩定供藥機制。

此外，經常性經費與延續性計畫中，因115年度編列金額高於前一年，超出部分共計1,805億元僅能受限支用。其中，國防部超出部分725億元，恐影響裝備維保與演訓任務；交通部超出部分248億元，將衝擊鐵路地下化、高架化工程及「觀光雙輪驅動方案（國旅加碼補助）」推動；經濟部、外交部及衛福部相關計畫亦面臨推動受限風險。

另第一、第二預備金及災害準備金共170億元，若預算未完成法定程序，亦將無法動用。

整體而言，115年度總預算若未能順利審議通過，近3,000億元支出須暫緩執行，影響範圍橫跨地方建設、交通運輸、產業發展、社會福利與民眾日常生活，後續施政推動與民生措施恐全面承壓。

