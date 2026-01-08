《發展觀光條例》大翻修 鬆綁旅行業經營、納入優惠貸款

行政院會8日通過《發展觀光條例》修正草案，修法內容橫跨產業定義、經營管理、旅遊秩序與金融支援等多個層面，目標在因應觀光經營型態日益多元化的趨勢，同步強化公司治理、推動永續觀光發展，並提升遊客權益保障與旅遊環境管理效能，為國內觀光產業建立更具彈性與秩序的法制基礎。

從制度目標來看，此次修法明確將「推展永續觀光、營造友善觀光環境、加速國家觀光發展」納入立法目的，回應近年國際觀光市場對低碳、環境友善與秩序管理的高度重視。條文並同步調整「觀光遊樂業」的定義，因應新型態旅遊服務與創新經營模式的出現，為產業未來發展保留制度彈性。

在治理與行政效能方面，修法強化中央主管機關的角色，新增請求提供觀光相關資料的法源依據，並修正可於機場、車站等重要交通節點設置旅客服務機構或設施，提升整體旅遊服務能量。另針對風景特定區與觀光遊樂區的設置與管理，草案一併檢討權責分工，明確主管機關（構）角色，以利後續營運管理與監督執行。

配合《國土計畫法》上路，修法也增訂相關適用規定，確保觀光設施開發與國土使用制度銜接，避免未來產生法制衝突，強化觀光發展與土地管理的整體一致性。

在旅行業制度方面，草案採取「一鬆一補」的調整方向。一方面，刪除旅行業經理人須經訓練合格的規定，回歸企業內部治理與用人彈性，降低人力成本與行政負擔，反映產業成熟後的制度調整需求；另一方面，則補強消費者保障機制，新增旅行業於發生意外事故後，須於一定期限內向保險人請求責任保險給付的規定，加速理賠流程，避免旅客權益因行政延宕而受損。

此外，修法也同步簡化旅行業暫停營業或停業時須檢附的相關文件，降低行政程序複雜度，提升業者因應市場變化的調整彈性。

在金融支援面向，草案明確將旅行業納入觀光產業優惠貸款的適用對象，提供制度性資金支持，協助產業穩定經營。另針對旅行業保證金遭扣押或執行的情形，修法賦予中央主管機關公告相關資訊的權限，提升市場透明度，讓消費者與業界能即時掌握業者經營風險。

至於旅遊秩序與環境管理，修法重點之一即是加重違規罰則。草案提高在風景特定區或觀光地區內，擅自經營固定或流動攤販、擅自設置指示標誌或廣告物、擅自置放器具、車輛違規進入或停放禁止區域，以及強行向旅客拍照收費、推銷商品或其他騷擾旅客、影響旅客安全等行為的罰鍰額度，從原本新台幣1萬至5萬元，提高至2萬至30萬元，藉此強化景區管理與生態維護，提升整體旅遊品質。