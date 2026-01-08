1111人力銀行AI相關工作機會4.3萬個 3大領域最缺人

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
面對AI趨勢快速演進，企業搶才白熱化，AI相關工作百花齊放。（路透）
根據1111人力銀行調查指出，2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口，其中基層執行人力46%與專業技術人才32.5%，是企業最急於補強的兩大類型。

隨著AI快速滲透各行各業，企業用人需求與求職模式正同步轉變。從工程研發、行銷企劃到行政支援、服務管理，AI已不再是科技業的專利，而是職場必備工具。面對職缺數量龐大、技能需求快速變化，如何「更快、更準」地找到合適工作，成為求職者最大痛點。

根據1111人力銀行統計，2025年12月，AI相關工作機會數約4.3萬筆，相較去年同期成長約27%，若以產業別來看，電子科技╱資訊╱軟體╱半導體人力需求超過2萬筆排名第一，其次則是一般服務業7,442筆及一般傳統製造5,227筆，職務範圍涵蓋工程師、機械製造、餐飲服務、行政後勤、行銷企劃等多元類別，顯示AI工具已經成為全民求職必備技能。

若就成長幅度來看，醫院對於AI人才的需求較去年同期大增76%、人身保險相關成長71%、汽車╱零件製造成長39%、飯店╱旅館成長31%。同時就1111人力銀行觀察，擁有AI相關證照的新鮮人，起薪平均可比同儕高2,000-3,000元，只要具備AI能力，薪資成長幅度約8－10%。

