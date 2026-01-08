2025年終上市櫃公司永續力大盤點！你猜到了嗎？

2025年年末 永續焦點是什麼？

12月的企業永續討論，出現在高耗能產業的綠電安排、超商門市回收廢棄物、物流減碳與志工公益，呈現出一種分散但具體的永續討論樣貌，也顯示企業永續正更頻繁地進入日常生活與公共討論之中。

《網路溫度計DailyView》以2025年12月31日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心所公布的市值前50大上市上櫃公司為依據，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2025年12月1日至12月31日期間的企業永續聲量排名。

上市NO.1 中華電信

中華電信向來是永續榜上的熟面孔，12月則因一筆大規模綠電布局，再度成為市場關注焦點。隨著AI應用與資料中心持續擴張，電信產業的用電結構與能源來源逐漸被放大檢視，中華電信宣布與天能綠電展開長期再生能源轉供合作（天能綠電為雲豹能源旗下售電品牌），合作總量達46億度、為期20年，用來因應自身淨零時程，以及資料中心用電需求持續成長的壓力。此次合作不僅是中華電信歷來規模最大的綠電採購案，也讓「企業如何為未來電力需求預作準備」成為討論核心。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察發現，中華電信在12月6日站上聲量高點，單日聲量達902筆。討論焦點圍繞綠電長約與企業成本結構，不少PTT網友直言「綠能就是世界趨勢，一個個都跑不掉」，也有人提出疑問「中華電信為什麼要買綠電？」「新聞不敢提到每度買幾元，是不是之後電信費方案會漲價？」正反聲音交錯下，儘管聲量表現突出，但在成本與費率疑慮發酵下，中華電信本月永續好評影響力為2.405，於上市公司中排名相對後段，反映大型能源布局同時，也更容易成為外界審視焦點。

除了能源議題引發熱議，中華電信12月也透過實際公益行動維持正向討論度。官方臉書粉絲專頁推出「Hami Point愛心捐」活動，號召用戶將即將到期的點數或現金捐出，協助弱勢家庭與長者團體，並搭配抽獎機制吸引參與。該貼文共吸引1,852人按讚、2,072則留言，帶動不少用戶參與討論。

上市NO.2台積電

翻攝官網／博客來

翻攝官網／博客來

台積電12月的永續討論焦點，並非來自單一ESG政策發布，而是與企業文化與勞動平權相關的過往治理決策，再度被媒體與網路社群翻出討論。多家媒體在12月轉載由宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮，以及長庚大學工商管理學系教授劉順仁合著的《王道經營會計學》書中段落，內容提及台積電創辦人張忠謀過去對企業內部勞動制度的看法，使相關議題重新回到輿論視野。

被廣泛轉載的段落指出，張忠謀於2009年回任董事長後，拍板將約2千多名派遣人力轉為正職，明確表態不應在企業內部形成「次等公民」的用人結構。相關內容近期再度被網友討論，不少留言表示「早就該這樣了，不管哪個行業都一樣」，也有人直言「這麼多企業家，我只服張忠謀」，使討論進一步延伸至台灣整體職場中派遣與基層勞動的處境。

除了勞動制度的回顧，台積電12月也因半導體人才話題受到關注。國立中山大學兩位女性博士研究生獲得TSIA博士研究生獎，並進入台積電任職工程師的消息，在網路上引發討論，也讓不少人注意到半導體產業中女性研究者的身影，相關討論進一步延伸到年輕世代接觸科技與職涯想像的可能性。

上市NO.3 鴻海

翻攝FB／鴻海科技集團

翻攝FB／鴻海科技集團

鴻海長期投入ESG相關行動，多次出現在《網路溫度計DailyView》的永續月榜單中。12月永續聲量再度升溫，鴻海本月排名上市公司第3名，展現不容忽視的永續企圖心；在聲量與口碑相互拉抬下，永續好評影響力為3.462，同樣位居上市公司第3名。同月亦傳來捷報，鴻海首次角逐國家永續發展獎，即獲得114年國家永續發展獎企業類肯定，使相關永續作為再度受到關注。

鴻海近年持續擴大在高雄的投資布局，並以AI算力中心、研發基地、電動巴士與電池相關研發為核心，逐步形塑完整的產業鏈。12月12日，鴻海在高雄亞灣2.0簽約啟動Y15基地，規劃45層與36層兩棟大樓，作為亞灣國際中心的重要據點，進一步強化其在AI與智慧城市相關技術上的研發能量。這波布局也被視為鴻海將高雄作為AI產業發展關鍵節點的具體行動，相關消息曝光後，網友留言「誰說高雄只有太陽大？現在連科技含金量都要爆表啦」、「住南高雄果然是對的」，反映鴻海投資動向已成為外界觀察城市轉型的重要指標之一。

關於高雄近年建設量體快速成長的背景，我們過去也曾整理相關觀察，提供延伸閱讀參考：高雄新地標不只LaLaport！大家最關注的8大新景點、建設與百貨一次看

上市NO.4 統一企業

統一企業最早以食品製造起家，如今事業橫跨食品、流通、金融與貿易等多個領域。12月在永續榜上的動向引起注意，首次擠進上市公司永續榜前5名，相關討論明顯增加。近年被討論的永續行動，也不再只停留在產品本身，而是延伸到供應鏈與消費日常。12月在地方政府推動綠色採購的名單中，統一企業名列績優企業之一，台南市政府統計顯示，113年度民間企業及團體綠色採購申報金額創下新高，相關背景也成為統一企業本月永續聲量的重要來源之一。

同月，桃園市政府經濟發展局在臉書發起「志工企業」留言抽獎活動，邀請民眾點名心中長期投入公益與志工服務的企業，統一企業多次被網友留言提及。有網友寫道「統一企業有限公司，員工和志工隊常態性的參與，有環保觀念、淨灘、關懷獨居長者，提供愛心餐等公益活動」，也有留言指出「統一企業關懷環境污染問題，志工陪伴弱勢孩童提供愛心餐」。透過社群互動機制，讓企業過往的志工與公益行動，再次被整理與討論。

上市NO.5 日月光投控

日月光投控6月曾登上永續榜第5名，12月再度回到前5名，永續相關討論度明顯回溫。12月期間，日月光投控透過旗下日月光環保永續基金會，參與並支持高雄市跨年活動「2026雄嗨趴」，成為活動的重要合作單位之一，並與市府推動「永續跨年」概念，鼓勵民眾於跨年市集使用環保杯、餐盒與餐具，以及搭乘大眾運輸前往會場，讓企業永續行動透過跨年夜這類高度曝光的生活場景，被更多民眾實際感受到。

此外，12月桃園市政府經濟發展局在臉書發起「婦女友善企業」留言抽獎活動時，日月光投控多次被網友點名。有網友留言表示「我心目中的婦女友善企業是日月光，重視女性管理職的培養，也重視性別平等」，也有人寫道「日月光長期推動性別平權，提供彈性工時、育嬰留停與回任制度，並透過內部培訓提升女性在管理職的比例，讓女性在科技製造業中也能穩定發展職涯」，使企業在職場友善與性別平權上的作法，於網友討論中被一一點名。

上櫃NO.1 全家

翻攝FB／全家在這里

翻攝FB／全家在這里

全家過去曾多次蟬聯《網路溫度計DailyView》上市永續榜第一名，相關永續行動長期受到關注。全家12月在永續相關討論中再度成為焦點，關鍵來自與環保組織RE-THINK的再度合作。先前雙方推出《這還好吧！？生活觀察環境展》，以幽默互動方式引導大眾反思日常行為與環境影響，當時就曾引發不少討論。12月合作主題則轉向更貼近日常的「咖啡渣再利用」，據統計，全台每年約產生11萬公噸咖啡渣，其中近9成最終走向焚燒或掩埋，也凸顯回收與再利用的難度。

非營利環保組織RE-THINK在社群平台指出，全家則在環境部核可的「咖啡渣自主管理計畫」下，結合逆物流回收模式與門市咖啡渣乾燥設備，半年內已涵蓋約2,200間門市，全家也與多家企業合作，把門市回收的咖啡渣，透過物流系統送往再利用，轉化為保養品原料、濾材與紡織品等。相關貼文獲得1,703人按讚，也有網友留言分享咖啡渣的更多應用，像是「天然肥料，植物長高高」、「可以去角質，畫畫要有顆粒感也能加在顏料裡」，讓咖啡渣的循環概念更具生活感。

除了減廢議題，全家12月也同步推動公益行動。攜手牧場直送4.0與中華安得烈慈善基金會推出「一『童』送愛心」鮮乳券活動，邀請民眾以小額捐助方式，協助弱勢家庭孩童補充日常營養，並可直接在全家門市兌領。從咖啡渣循環到愛心鮮乳券，12月全家的永續討論，主要集中在門市回收機制與公益活動等貼近日常的行動上。

上市NO.2 家登

家登12月在永續榜上的表現出現大幅躍升，上月仍位居第14名，本月一口氣衝上第2名，成為榜單中進步幅度最明顯的企業之一。本月永續好評影響力達3.979，位居上市公司第2名，PR值高達89，顯示其永續相關討論在短時間內快速放大。

作為半導體材料與設備供應鏈中的重要一環，家登近來也隨著先進製程與AI相關需求升溫，再度受到市場關注。在晶片製造過程中，晶圓與光罩屬於高價值且高度敏感的關鍵材料，其在製程中的移動與存放，直接影響良率與生產穩定度。家登長期提供晶圓與EUV光罩專用的傳輸與儲存載具，協助半導體廠在製程中降低污染與損耗風險。隨著台積電先進封裝與AI應用帶動製程複雜度提高，相關配套需求同步放大，也使家登與多家供應鏈夥伴在第四季的營運動能與市場關注度明顯升溫。

12月永續聲量的關鍵事件，來自家登於12月18日舉行的「供應商大會暨供應鏈減碳成果發表會」。家登指出，自2023年啟動供應鏈減碳計畫以來，在經濟部產發署與中衛發展中心的輔導下，已與供應商累積減碳13,112公噸二氧化碳，約等同34座大安森林公園的年吸碳量，節電量達1,922萬度。相關成果公開後，也讓外界看見半導體供應鏈在擴張產能之際，開始以更具體、可量化的方式回應減碳與能源管理議題。

上櫃NO.3 信驊

翻攝FB／棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群

翻攝FB／棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群

隨著AI伺服器與資料中心需求擴張，以遠端伺服器管理晶片（BMC）為核心業務的信驊科技，相關動向在12月被集中討論，也反映在永續榜排名的快速上移，從上月第11名升至前段班。

12月聲量高點，來自信驊正式啟用位於高雄港蓬萊商港區的研發中心，並率先進駐「PIER F 棧叁庫」，成為高雄亞灣2.0智慧科技園區的重要企業之一。信驊表示，透過建立「新竹總部、高雄研發中心」的南北雙軸運作模式，期望加速晶片研發效率，同時廣納南部半導體與IC設計人才，強化在地研發能量。

在高雄市政府推動智慧城市與AI產業聚落的背景下，相關布局曝光後，也讓信驊在12月的永續與產業討論中，成為南部AI研發能量向下延伸的代表案例之一。

上櫃NO.4 中強光電

中強光電在顯示與光學產業深耕多年，技術應用從投影與背光模組，逐步延伸到節能顯示、AR／VR光學，以及無人機與機器人等系統整合領域。

12月永續聲量的一大來源，來自中強光電在多項永續與人才評比中的集中曝光。除於「TCSA台灣企業永續獎」與「GCSA全球企業永續獎」拿下多項肯定外，中強光電也榮獲由勞動部主辦的「國家人才發展獎」大型企業獎，該獎項被譽為「企業界人才學習與發展的奧斯卡獎」。讓外界注意到，中強光電在永續布局之外，對人才培育的長期投入同樣是其重要策略之一。

近年來，中強光電不只把永續寫進報告，而是直接和管理制度連在一起，像是2024年正式將永續績效納入高階主管考核，也同步投入跨世代的人才培育與學習制度。這些做法在12月被重新整理與討論，讓外界看見中強光電的永續不只是在環境面，而是一路做到組織與人力結構裡。

上市NO.5 威剛科技

威剛科技近期在永續議題上的能見度明顯拉升，從11月起接連獲得ESG相關肯定，12月則因實際落地的減碳行動，成為榜單中的討論焦點之一。月底，威剛攜手嘉里大榮物流與 祥億貨運，於嘉里大榮汐止物流中心展示三方合作的低碳智慧物流成果，將電動貨車、電動三輪車與智慧派車系統整合，嘗試把「減碳」直接放進日常物流運作中。

依威剛說明，這套綠色物流模式可讓整體碳排量降低約10％，空車率與怠速時間各下降20％，危險駕駛發生率減少15％，並透過雲端智慧物流平台，大幅提升碳盤查與管理效率。相關成果曝光後，也讓外界看見威剛在ESG上的切入點，並非停留在宣示，而是從供應鏈與運輸端著手，嘗試打造可複製的低碳物流示範場域，成為其12月永續討論升溫的重要背景。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年12月1日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

11月上市上櫃永續榜！可自由變色的電吉他竟是「這種紙」做的？10大亮點引起關注

10月永續力誰最強？上市上櫃企業永續聲量與好評影響力TOP 10 全家靠垃圾話展覽衝出話題

雙超商領軍ESG熱潮！9月上市上櫃永續榜TOP 10揭曉 喝咖啡隱藏福利成聲量亮點

8月上市上櫃永續榜TOP 10！跟移工當筆友成暖心亮點、楊勇緯巨蛋開球掀熱議

7月上市上櫃永續榜TOP 10出爐！從捐款救災到綠電實踐 誰贏得好感與關注度？