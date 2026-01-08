聽新聞
續當記憶體買家 黃仁勳表態 輝達不碰製造

聯合報／ 特派記者簡永祥、記者林麗玉洪子凱／連線報導

出席美國消費性電子展（ＣＥＳ）的輝達執行長黃仁勳六日舉行全球記者會，被問及輝達是否考慮興建記憶體工廠「自給自足」，他表示輝達是全球最大記憶體買家，且是家晶片設計公司，未來會持續採購最先進的記憶體，不會碰製造。他說，最近記憶體嚴重缺貨、需求旺盛，關鍵是ＡＩ快速發展帶來產業結構大調整。

黃仁勳指出，輝達作為全球最大記憶體買家之一，直接與主要供應商合作，不僅加速高階記憶體（如HBM4）的開發，也間接推動半導體產業擴產與技術升級。他說，ＡＩ基礎建設的快速擴張正重新定義記憶體產業角色：高階記憶體需求大幅增加，供應鏈快速擴產與技術升級，整個半導體產業正被推向新的成長周期。隨著生成式ＡＩ與大型模型持續普及，記憶體產業將成為支撐新一代計算平台的核心基礎，全球供應鏈正面臨前所未有的機會與挑戰。

黃仁勳受訪時也提到，若收到台北市長蔣萬安邀請出席輝達總部進駐北市科簽約記者會，他應會出席。他說，他將參加輝達台灣員工在卅日舉行的尾牙，也會邀宴供應鏈老闆晚宴。蔣萬安表示，市府已提邀請，希望能帶黃到基地了解周邊環境，順便到旁邊土地公廟拜拜，也品嘗夜市小吃。

根據輝達投資計畫書預計月中完成，北市府原排定本月廿二日都委會審議T17、T18都市計畫變更，但黃仁勳對於星艦建物有一點意見，北市府配合將都委會改到廿六日審議。

