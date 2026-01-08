聽新聞
台股上市櫃成交金額首破兆

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台股熱度爆表，集中市場昨天成交量放大到八八一七億元，創下歷史天量，連同上櫃市場交易量一五○○億元，上市櫃成交金額一點○三兆元，首破兆元大關。不過加權指數終場下跌一四○點、收在三萬四三五點。

市場人士指出，台股成交量放大的主因，在於短線交易氣氛明顯升溫，當沖操作相當熱絡，指數位處高檔、盤中震盪幅度加大，使得短線資金進出頻率提高，推升整體成交規模，成交量不再僅反映中長線資金布局，而是短線交易動能明顯放大。

根據統計，台股昨天交易量中，有三成七來自當沖交易。法人表示，這和當沖減稅措施延長有關，成本降低讓短線資金頻繁進出，尤其在記憶體等熱門族群，如華邦電、南亞科等股票更成為當沖天堂，也帶動成交量擴大。

其次為內外資在高檔進行部位調整。國泰投信總經理張雍川指出，台積電股價剛創新高，帶動台股連日站上三萬點，ＡＩ商機持續發酵，主因在於台積電受惠二奈米量產進展與法說會利多預期，加上高盛上調目標價，吸引主、被動資金持續流入，也帶動市場資金呈現類股間的良性輪動。台積昨下跌卅元，收在一六七五元。

此外，買賣雙方同步加大交易。三大法人動向方面，外資及陸資轉為賣超二九八億元、投信賣超八十四億元、自營商小幅買超廿二億元，法人在高位階進行換手調整，成交量隨之放大。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股市值高自然交易量會放大，「你看現在有多少千金股」，但他也說，雖然交易量大，短線確實交易熱了一點，可是在波段過程中成交量創高是正常的，也確實有獲利了結的賣壓出籠，後續要觀察指標股是否能維持漲勢，以及融資餘額不要快速放大。

台股 當沖 台股成交量

高通膨掰了！去年CPI年增率1.66% 4年來首見低於通膨警戒線

主計總處今天發布2025年消費者物價指數年增率1.66%，全年CPI終於降到通膨警戒線，是四年來首見低於2%。去年漲勢未...

