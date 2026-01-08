聽新聞
0:00 / 0:00

101股權公開標售 買家受關注

聯合報／ 記者林海朱漢崙／台北報導

台北一○一又有大股東要賣股。資誠普華國際財務顧問公司接受委託，將公開標售一○一股權百分之十五點一，這也是繼日商伊藤忠去年處分手中過半持股後，又有大股東處分持股。

台北一○一表示，這次股權釋出屬於股東的股權移轉安排，公司樂觀其成。市場則關注誰會成為買家，據了解，目前持有一○一股權的泛公股金融機構並沒有加碼的評估計畫，至於新光三越、遠東ＳＯＧＯ等國內大型百貨集團對於是否參與競標則不予回應。

資誠普華國際財務顧問公司昨天表示，接受委託舉辦台北一○一的百分之十五點一股權，持有人為中聯信託，並由中央存保以接管人身分辦理這次標售。一月六日至十六日為領標期，每股標售底價卅八點七元，二月十日開標。根據投標公告，這次標售分為資格標、價格標兩階段，排除大陸人士或公司參與。

中聯信託為台北一○一大股東之一，但因為財務惡化於民國九十六年由存保公司接管至今，期間存保多次標售中聯信託的一○一持股，但都未能順利決標。

台北一○一最大單一股東、日資伊藤忠去年宣布出售持股，由六公股行庫聯手接手，合計砸近百億元，讓一○一泛公股持股大幅攀升至百分之七十二，伊藤忠僅剩百分之十七。

據了解，存保此時標售台北一○一股權，和公股陣營接手伊藤忠股權有密切關係，公股陣營在接手伊藤忠股權後，一○一經營權更加穩固，而中聯信託持有的百分之十五點一持股即使賣出，公股仍握有過半股權。

台北101 陸資

延伸閱讀

「股神」接班人亞伯才剛接棒就獲加薪 年薪是巴菲特的近61倍

前桌球國手涉詐吸金5千萬！謊稱大股東 分飾兩角冒名運彩公會理事長

大立光子公司萊凌 大有來頭

台勝科大股東申讓2,500張

相關新聞

高通膨掰了！去年CPI年增率1.66% 4年來首見低於通膨警戒線

主計總處今天發布2025年消費者物價指數年增率1.66%，全年CPI終於降到通膨警戒線，是四年來首見低於2%。去年漲勢未...

台股上市櫃成交金額首破兆

台股熱度爆表，集中市場昨天成交量放大到八八一七億元，創下歷史天量，連同上櫃市場交易量一五○○億元，上市櫃成交金額一點○三...

101股權公開標售 買家受關注

台北一○一又有大股東要賣股。資誠普華國際財務顧問公司接受委託，將公開標售一○一股權百分之十五點一，這也是繼日商伊藤忠去年...

續當記憶體買家 黃仁勳表態 輝達不碰製造

出席美國消費性電子展（ＣＥＳ）的輝達執行長黃仁勳六日舉行全球記者會，被問及輝達是否考慮興建記憶體工廠「自給自足」，他表示...

通膨降溫！去年CPI增幅1.66%…租屋族外食族壓力仍未減

主計總處昨天發布去年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六六，四年來首度降到百分之二的通膨警戒線之下。不過，去年漲勢...

股市結構失衡 彭金隆喊話要拉傳產一把

台股大盤指數今年站上三萬點大關，但上漲集中少數個股或族群，逾六成股票在年線之下，股市結構失衡的問題引發關注。金管會主委彭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。