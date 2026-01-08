聽新聞
通膨降溫！去年CPI增幅1.66%…租屋族外食族壓力仍未減

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
去年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六六，降到百分之二的通膨警戒線之下。不過，外食費年增率高達百分之三點三九，連續四年高於百分之三，外食族壓力未減。本報資料照片
主計總處昨天發布去年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六六，四年來首度降到百分之二的通膨警戒線之下。不過，去年漲勢未歇的外食費年增率高達百分之三點三九，連續四年高於百分之三，房租年增率也達百分之二點三，連續三年漲幅超過百分之二，顯示通膨情勢雖降，但租屋族、外食族壓力絲毫未減。

主計總處指出，去年十二月ＣＰＩ年增率為百分之一點三一，連續八個月低於百分之二，但主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，肉類、雞蛋及外食漲幅仍大，房租雖連續四季走跌，漲幅仍在百分之二左右，加上去年先後調漲火車票、電價及桶裝瓦斯，民眾對物價感受深刻，「與百分之一點三一數據會有一些落差」。

歷經前三年ＣＰＩ年增率都大於百分之二，去年ＣＰＩ增幅是近四年首度跌破百分之二，創五年新低，也是連續三年漲幅縮小。

核心ＣＰＩ為百分之一點六六，也是四年來最低。

曹志弘指出，前幾年受天候因素及疫後價格上漲、加上俄烏戰爭等因素，ＣＰＩ漲幅大，去年ＣＰＩ年增率大降原因有二，一是天候穩定，蔬菜及水果漲幅都較二○二四年縮小，蔬菜漲幅從百分之五點三九降為百分之○點三九、水果從百分之十三點七六降為百分之八點六二；其次，國際原油價格持續走跌，油料費去年跌幅百分之四點八一較前年跌百分之○點八七大，帶動去年ＣＰＩ降幅明顯。

不過，國人關注的外食費及房租費去年漲幅都在高檔。外食費全年漲百分之三點三九，漲勢比前一年的百分之三點一四高，顯示廠商漲幅趨勢仍未停止。

去年十二月外食費年增率也達百分之三點三九，完全未見收斂。曹志弘表示，外食費漲幅已經連續十四個月大於百分之三，何時可以降到百分之三以下，還要再觀察一段時間。

至於房租，去年十二月房租年增率百分之一點九九，是自二○二三年八月以來首度跌破百分之二，創廿九個月以來、接近兩年半新低，但去年房租仍漲百分之二點三，連續三年年增率高於百分之二。

曹志弘分析，外食與房租相比，房租漲幅趨緩比較明顯，漲幅連續四季縮小，原因是之前造成房租上漲的幾個原因，包括整體物價上漲、住宅維修費成本增加、房價上揚等因素趨緩，因此判斷房租漲幅未來較有可能收斂。

通膨 CPI 外食族 租屋

