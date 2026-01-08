CPI漲幅跌破2%四年首見 蔬菜與油料費大幅回落

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
物價漲勢溫和，主計總處7日公布，2025年12月消費者物價指數（CPI）年增率為1.31％，全年平均為1.66%。示意圖。圖／聯合報系資料照片

物價漲勢溫和，主計總處昨（7）日公布，2025年12月消費者物價指數CPI）年增率為1.31％，全年平均為1.66%，近四年來首度跌破通膨警戒線2%，全年CPI年增率寫下近五年新低，且漲幅已連三年縮小。

主計總處昨公布2025年12月及全年CPI。因蔬菜與油料費大幅回落，帶動國內物價漲勢趨緩，12月CPI年增率1.31%，連八月維持在2%以下，且連四月低於1.5%。

扣除蔬果與能源後，12月核心CPI年增率1.83%，也是相對低檔。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，12月整體物價漲幅仍屬溫和，主因蔬菜與油料費價格明顯下跌，抵銷部分肉類、蛋類與外食費上漲壓力。

其中，蔬菜價格年減18.2%，為近40個月最大跌幅；油料費因國際油價走低，年減5.72%。兩項合計對總指數下拉效果顯著，是CPI年增率得以持續低於2%的主要因素之一。

按七大類物價觀察，六類上漲、僅交通及通訊類下跌。其中，雜項類年增3.34%，漲幅居各類之冠；教養娛樂類年增1.69%；醫藥保健類年增1.53%。曹志弘說，漲勢主要與12月假期較多、娛樂服務需求增加，以及國際金價走高、帶動金飾及珠寶價格上漲有關。

若以全年度來看，2025年平均CPI年增率為1.66%。觀察歷年，2021年CPI年增率為1.97%，2022年更逼近3％，2023、2024也都站上2%以上，直到2025年才回落。

觀察2025年七大基本分類數據狀況，其中食物類年增3.02%，漲幅居各類之首；其次為雜項類年增2.69%、居住類年增1.93%、醫藥保健類年增1.9%、教養娛樂類年增1.15%。相較之下，交通及通訊類年減0.99%，衣著類年減0.42%，成為抑制整體物價漲幅的主要類別。

以17項重要民生物資來看，全年漲幅最高前三項依序為豬肉年漲6.46%、麵包年漲3.56%、雞肉年漲2.25%。

曹志弘指出，2025年平均CPI年增率降至1.66%，為近四年首度跌破2%，主要原因在於蔬菜、水果與油料費漲幅明顯收斂。整體而言，蔬果漲幅縮小、油料費跌幅擴大，是2025年通膨明顯降溫的關鍵因素。

