外食費仍高 房租漲勢收斂

物價整體漲幅趨緩，但根據主計總處統計，民眾較有感的民生項目，漲幅仍高。例如外食費12月年增3.27％，連續14個月高於3％，牽動民眾對通膨體感；豬肉年增8.2％，雞蛋年增13.37％，漲幅也都在相對高點。

另外外界關注的居住類漲幅，12月年增1.86%，其中房租指數年增率1.99%，為2023年8月以來首度跌破2%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，房租漲幅已連四季縮小，主因整體物價漲幅趨緩，加上住宅維修費、利率與房價變化皆會影響租金走勢；依內政部資料，今年第1季、第2季以來房價呈下行趨勢，也有助租金漲勢逐步收斂。

至於民眾較有感的民生項目，肉類、蛋類與外食費漲幅仍高。12月外食費年增3.27%，已連續14個月高於3%；豬肉年增8.2%、雞蛋年增13.37%，漲幅也相對明顯。

曹志弘表示，豬肉受先前疫病影響，今年以來價格偏高，但近期批發市場行情已跌破每公斤90元，較先前多在100元以上明顯回落；雞蛋產地價格亦持續走穩，顯示供需逐步回復平衡。

曹志弘強調，物價統計反映的是年增率，與民眾日常感受仍可能存在落差。