經濟部滿足綠電需求 加快腳步

近來因立法院通過太陽光電環評四法，恐致太陽光電發展受阻，經濟部轉而加速離岸風電開發，以滿足半導體供應鏈對綠電需求。經濟部表示，離岸風電已累積一些成果，利害關係人較少，也有環評機制及與漁電共榮協商，外界干擾較少，對離岸風電發展有信心。

經濟部今（8）日將召開離岸風電3-3期選商規則說明會，此前已聽取開發商意見，並已向經濟部長龔明鑫報告、並討論。經濟部認為，3-3期選商規則更具彈性，也更明確導入誘因。3-3期預計今年首季公告選商遴選辦法，後續如備標期等，也將持續蒐集意見，滾動式調整。

經濟部表示，目前我國已有七個離岸風場完工併網，截至2025年12月26日，已累積474 座風力機安裝（裝置容量4.4 GW）。而2026年底前，仍會有台電二期294.5 MW、沃旭大彰化競價920 MW、海龍二號518 MW、海龍三號504 MW完工。

近期全球風電處在逆風，經濟部認為，台灣離岸風電市場相對穩健，離岸風電推動策略朝穩健方向邁步，由示範獎勵、潛力場址及區塊開發三階段推動至今，已建立亞洲離岸風電成熟市場及產業，2025年1-9月核准僑外投資金額便高達近30億美元，離岸風電政策除吸引國內外資金持續投入台灣市場。

經濟部表示，國際離岸風電市場受到國際政經環境影響，導致高成本、高利率、供應鏈相對吃緊。台灣離岸市場相對穩健及透明，已成功吸引各國開發業者參與台灣離岸風電市場投資。