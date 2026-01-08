聽新聞
0:00 / 0:00

風電選商改規則「早鳥」有獎 聚焦 ESG 、風場開發實績

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部8日將舉行離岸風電3-3期選商規則說明會。離岸風電示意圖。 聯合報系資料照
經濟部8日將舉行離岸風電3-3期選商規則說明會。離岸風電示意圖。 聯合報系資料照

經濟部今（8）日將舉行離岸風電3-3期選商規則說明會。據經濟部端出方案，3-3期釋出容量3.6GW，選商規則大翻盤，將採評分制，評分項目包括：ESG、提早完工、風場開發實績等等。

亦即風場愈早完工、ESG承諾愈多，除原本營運20年購電合約外，經濟部將允許開發商可延長營運及售電年限，以此作為獎勵，盼加快達成2030年半導體供應鏈的綠電需求。

據規劃，3-3期選商取消強制國產化。過去3-1期、3-2期國產化分為基本要求與加分項目，但3-3期國產化則轉型納入ESG承諾，官員說明，ESG內容包含對在地經濟貢獻、在地採購、強化供應鏈、與當地合作、人才培育、環境保護等。做得愈多、分數愈高，若達標準，經濟部給予20年購電合約外，再獲得額外售電年限作為獎勵。

官員解釋，過去3-1期、3-2期選商都是採先評分，拿到基本分之後，進入競價，最後是國產化分數決勝負。但3-3期選商則只有評分制，評分項目包括ESG、提早完工、風場實績、財務狀況、專案執行能力等等。

官員形容，就像聯考一樣，各科得分累計分數愈高，排名愈前。簡言之，3-3期已完全沒有零元競標，也沒有設底價的問題。

經濟部為加速綠電開發，對於3-3期提供提早完工的獎勵措施，可說是最大亮點。3-3期風場目標是要在2030至2031年間併網，官員表示，若開發商能早於2031年12月31日併聯發電，可享有「早鳥獎勵」。

舉例來說，若某風場提前在2030年6月底完工，提早半年完工，在未來營運滿20年後，將可再多營運半年。經濟部認為，給開發商多一點營運期間，讓開發商可以多售電，會更有誘因。

ESG評分方面，若開發商得分達到經濟部設定標準，經濟部擬提供延長20年營運期的獎勵。

另外，3-3期開發售電對象仍為民間企業，為協助3-3期順利開發，經濟部規劃，若開發商暫時未完成所有購售電合約（CPPA）簽署，餘電將由台電以台電迴避成本（即綠能以外其他發電的成本）買回，目前為每度3.47元。一方面讓台電能取得相對便宜綠電，二方面降低開發商融資風險。

除了ESG、提早完工外，風場實績、財務狀況及專案執行能力也是評分項目。相關人士認為，過去在台灣如期、如質完成風場專案的業者，在3-3期選商具明顯優勢；反之，若曾出現逾期完工、未簽約、提前解約，或未落實產業關聯承諾等紀錄，都會納入3-3期評分考量，形成實質的獎懲機制。

簡言之，3-3期選商規則取消強制性國產化、零元競標後，將評比ESG、提早完工、風場實績、財務狀況，以及專案執行能力等項目，以最後積分作為勝負。

延伸閱讀

經濟部 ESG

延伸閱讀

防堵不法介入綠能 連江地檢署攜手台電建廉政防線

桃園推社企發展「帶路雞」 「以大帶小」六都領頭羊

凱基金永續 力挺地方創生

亞泥深耕ESG 雙領域績優

相關新聞

通膨降溫！去年CPI增幅1.66%…租屋族外食族壓力仍未減

主計總處昨天發布去年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六六，四年來首度降到百分之二的通膨警戒線之下。不過，去年漲勢...

CPI漲幅跌破2%四年首見 蔬菜與油料費大幅回落

物價漲勢溫和，主計總處昨（7）日公布，2025年12月消費者物價指數（CPI）年增率為1.31％，全年平均為1.66%，...

風電選商改規則「早鳥」有獎 聚焦 ESG 、風場開發實績

經濟部今（8）日將舉行離岸風電3-3期選商規則說明會。據經濟部端出方案，3-3期釋出容量3.6GW，選商規則大翻盤，將採...

經濟部滿足綠電需求 加快腳步

近來因立法院通過太陽光電環評四法，恐致太陽光電發展受阻，經濟部轉而加速離岸風電開發，以滿足半導體供應鏈對綠電需求。經濟部...

外食費仍高 房租漲勢收斂

物價整體漲幅趨緩，但根據主計總處統計，民眾較有感的民生項目，漲幅仍高。例如外食費12月年增3.27％，連續14個月高於3...

雷虎科技美國子公司積極爭取美政府標案 無人機零件預計第2季投產

無人機大廠雷虎科技（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，雷虎將透過美國子公司與當地廠商合作，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。