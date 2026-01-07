3-3期選商規則亮牌！經部改採五大項目評分制 提早完工有獎勵

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部8日舉行離岸風電3-3期選商規則說明會。據經濟部端出方案，3-3期釋出容量3.6GW，選商規則大翻盤，將採評分制，評分項目包括：ESG、提早完工、風場開發實績等等。風場愈早完工、ESG承諾愈多，除原本營運20年購電合約外，經濟部將允許開發商可延長營運及售電年限，以此作為獎勵，盼加快達成2030年半導體供應鏈的綠電需求。

據規畫，3-3期選商取消強制國產化。過去3-1期、3-2期國產化分為基本要求與加分項目，但3-3期國產化則轉型納入ESG承諾，官員說明，ESG內容包含對在地經濟貢獻、在地採購、強化供應鏈、與當地合作、人才培育、環境保護等。做得愈多，分數愈高，若達到標準，經濟部給予20年購電合約之外，再獲得額外售電年限作為獎勵。

官員解釋，過去3-1期、3-2期選商都是採先評分，拿到基本分之後，進入競價，最後是國產化分數決勝負。但3-3期選商則是只有評分制，評分項目包括ESG、提早完工、風場實績、財務狀況、專案執行能力等等。官員形容，就像聯考一樣，各科得分累計分最愈高，排名最前。簡言之，3-3期已完全沒有零元競標，也沒有設底價的問題。

經濟部為加速綠電開發，對於3-3期提供提早完工的獎勵措施，可說是最大亮點。3-3期風場目標是要在2030至2031年間併網，官員表示，若開發商能於早於2031年12月31日併聯發電的風場可享有「早鳥獎勵」，舉例來說，若某風場提前在2030年6月底完工，提早半年完工，在未來營運滿20年後，將可再多營運半年。經濟部認為，給開發商多一點營運期間，讓開發商可以多售電，會更有誘因。

在ESG評分方面，若開發商得分達到經濟部設定標準，經濟部擬提供延長20年營運期的獎勵。

另外，3-3期開發售電對象仍為民間企業，為協助3-3期順利開發，經濟部規畫，若開發商暫時未完成所有CPPA的簽署，餘電將由台電以台電迴避成本（即綠能以外其他發電的成本）買回，目前為每度3.47元。一方面讓台電能取得相對便宜的綠電，二方面降低開發商融資風險。

除了ESG、提早完工之外，另外，風場實績、財務狀況，以及專案執行能力也是評分項目。因此相關人士認為，過去在台灣如期、如質完成風場專案的業者，在3-3期選商具明顯優勢；反之，若曾出現逾期完工、未簽約、提前解約，或未落實產業關聯承諾等紀錄，都會納入3-3期評分考量，形成實質的獎懲機制。

簡言之，3-3期選商規則大改變，取消強制性國產化、零元競標後，將評比ESG、提早完工、風場實績、財務狀況，以及專案執行能力等項目，以最後的積分作為勝負。

經濟部指出，這次3-3期選商規則已經聽取先前開發商意見，並且已向經濟部長龔明鑫報告、並討論。經濟部認為，3-3期選商規則更具彈性，也更明確導入誘因。3-3期預計今年首季正式公告選商遴選辦法，後續如備標期等，也將持續蒐集意見，滾動式調整。

