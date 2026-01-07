卓榮泰：落實五大策略建言 推動各項前瞻科技與AI應用落地

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院卓榮泰7日出席「2026行政院科技顧問會議」閉幕典禮，並聽取會議總結報告。卓榮泰表示，2026年科技顧問會議以「人工智慧（AI）」為主軸，AI攸關國家競爭力、產業升級與社會發展，感謝科技顧問們為政府提供五大策略建言。他強調，會議結束是行政團隊行動的開始，政府會以務實態度落實各項建言，透過公私合作，推動各項前瞻科技與應用落地，讓AI走向產業營運，與民眾生活結合一體。

卓榮泰在聽取首席科技顧問暨中央研究院長廖俊智說明會議總結報告後指出，今年科技顧問會議以「人工智慧」為主軸，這不僅是技術發展議題，也牽動國家競爭力、產業升級與社會發展。總結報告中的五大策略建言，包括「大幅提升算力基礎設施之投資」、「善用臺灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代AI」、「創造確保國家安全與營業秘密的AI資料共享平臺」、「大規模培育、延攬下世代AI人才」及「建構公平、合法與可執行的資料治理環境」，這些建言彷彿一座燈塔照亮在黑暗中航行船舶的方向；也如同導航系統，引領人類正確方向，因此他要代表總統、政府及人民，感謝全體科技顧問貢獻智慧、經驗，提供政府未來可遵循的方向。

卓榮泰表示，科技顧問們秉持專業的科學家精神追求真理，為國人及全體人類尋求發展進步的方向。從五大策略建言中可知他國如何因應人工智慧浪潮，以及臺灣如何在現有科技基礎與半導體優勢上，持續深化自主研發能力、強化資料治理與人才培育、推動前瞻科技商業化落地，讓民眾生活均能享有AI服務。

卓榮泰強調，面對全球化科技快速競爭，政府會以更積極態度，結合產官學研共同努力，打造國家現階段所需的各種AI應用，並大規模培育AI人才，讓AI協助臺灣百工百業，解決中小企業產業遇到的問題，以快速跟上高科技業腳步，成為重要垂直供應鏈的一環，強化臺灣整體經濟體質與產業結構。

卓榮泰強調，他期許透過科技顧問們所提的新策略發展新產業，打造下一代的AI新世界，而會議結束就是行政團隊行動的開始，政府會審慎看待五大策略建言，以更務實態度落實，透過更緊密的跨部會共同協作及橫向聯繫，以及與民間展開更多合作，協助產業界在快速變化的環境中迅速調適、適應各種新變化，持續取得關鍵領先地位優勢，推動各項前瞻科技與應用落地，讓AI真正走向產業營運，與民眾生活結合一體，穩健回應全球科技競爭的新局面。

卓榮泰提到，從6日會議開幕迄今，臺灣社會發生許多變化，一是立法院三讀通過《人工智慧基本法》，函文已送至行政院，待總統公布後，即成為AI政策的法制基礎；惟立法院仍未將今年度中央政府總預算案及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案付委審查，行政院對此將持續努力溝通；二是臺灣股市昨日再創新高，今日成交量更達8,530億元，創歷史新高，政府欣見國家經濟發展，但更希望經濟穩健成長，並公平分配予全民共享，而非只是經濟數字的增加；另昨日晚間發生F16戰機飛行員進行例行訓練時發生跳傘意外，他除了與大家一同集氣，希望能安全尋獲失聯飛行員外，也向辛苦搜救人員致敬，希望他們成功完成這項艱難的任務。

科技業 AI 卓榮泰 行政院

