經部8日公布3-3選商規則 風電商憂前期卡關未解

經濟部將在明天舉行離岸風電3-3期選商草案說明會，但開發商擔憂，目前3-1期僅一座風場融資到位，國際上風電投標流標頻傳，呼籲主管機關優先解決前期風場所遇瓶頸，再展開新一輪招標，倘若最後落得一場空，最終衝擊企業綠電需求。

據透露，3-3期選商規則將取消強制國產化，由ESG承諾取代，並首度導入「早鳥獎勵」機制，風場將在2030至2031年間併網，預計今年首季正式公告遴選辦法，後續將持續蒐集意見。

受通膨及國際政經局勢影響，全球離岸風場建設成本攀升，多國風場招標轉趨冷淡，台灣離岸風電區塊開發階段3-1、3-2期也面臨逆風。

3-1期風場進度方面，共5座風場與經濟部簽署行政契約，分別是CIP渢妙一（500MW）、科里歐永續能源海鼎二（600MW）、風睿能源（SRE）海盛（Formosa 4）（495MW）、法商EDF及台亞風能蔚藍海（440MW）、力麗集團海峽二（300MW）風場，但目前僅CIP渢妙融資到位，並將在今年啟動海上施工。

中油、台電皆為股東的SRE海盛風場，雖早在2024年取得籌設許可，日前宣布風場綠電售罄，但融資尚未到位，正積極與金融機構溝通洽談，也期待藉由降低各項不確定性因素，讓風場進度順利推進。

EDF目前僅公開與台智電簽署CPPA（企業購售電協議），預計下半年融資到位，同時持續尋覓投資人共同分攤風險，並盼產業關聯審查能儘速獲得產發署正面回應。

至於海鼎二，業界人士指出，因科里歐永續能源已退出台灣市場，且找無買家，進度停滯；海峽二部分，因評估大環境不太理想，沒有繼續投資的誘因，傾向不繼續開發。

有開發商不諱言，2022年所完成招標3-1期風場，截至目前僅一家公司、一案場融資到位，冒著極大風險向前推進，其他風場不是還在掙扎，就是已經放棄前進；至於2023年招標的3-2期階段風場，有簽約者各遇到財務問題、人員解編、募資困難等，正在泥濘中前行。

再者，3-1、3-2期部分風場尚未取得地方相關許可，呼籲主管機關應主動和地方政府溝通。

另一業者指出，3-3期選商規則沒有國產化條件，且有保底價格，並祭出提早併聯獎勵，條件更佳，屆時其完工併聯日期可能和前期接近或重疊，「是否等於扼殺3-1、3-2期風場？」開發商盼主管機關優先處理3-1、3-2期風場遭遇瓶頸。

由於離岸風電開發成本攀高，加上美國總統川普「反風機」態度明確，業界人士表示，前陣子荷蘭、英國招標流標，國內現在選商十分冒險，雖然理解政府一次開出3.6GW量，是為滿足國家綠電目標，但最後恐怕是雷聲大雨點小。