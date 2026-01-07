兆豐金自結2025年賺350億元續創新高 EPS 2.37元

倏忽之間，2025年已遠去，展望2026年，全球政經局勢更加難以捉摸，唯一確定的是全球化一去不回，地緣政治既不是單邊，也不是冷戰，更可能是一種中美兩強牽引，多邊並存，但缺乏穩定壓艙石的結構。不管你是政治領導人、企業決策者或是市場投資人，最大的風險不在如何判斷，而在會不會誤判、誤讀，最後做出錯誤的決策與布局。怎麼克制衝動、管理風險將成為2026年，大家必須重新學習的一件事：也就是怎麼在不確定陰霾中，不把自己拖進錯誤方向。

2026-01-07 06:00