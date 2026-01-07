兆豐金自結2025年賺350億元續創新高 EPS 2.37元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

兆豐金控（2886）7日公告2025年12月自結獲利，單月稅後純益31.05億元，累計2025年全年稅後純益350.96億元，受惠於最後一個月銀行認列所得稅利益挹注，全年獲利轉為正成長，較2024年微幅成長0.95%，續創新高，每股稅後純益（EPS）2.37元。

兆豐金2025年12月單月稅後純益31.05億元，月增90.37%，主要是因子公司銀行財務操作收益、利息淨收益增加，再加上銀行最後一個月認列所得稅利益挹注，使得金控單月獲利與上個月相比呈現成長。

累計整體金控2025年全年稅後純益來到350.96億元，與2024年稅後純益347.66億元，呈現微幅成長，年成長約0.95%。若進一步分析各子公司表現，其中，兆豐銀行全年稅後純益289.24億元，與2024年相比，年增1.95％。

兆豐證券2025年稅後純益22.58億元，較2024年減少11.45％，主因原因在於，去年4月美國總統祭出對等關稅掀起股災，當時兆豐證券基於風險控管執行停損機制，因此認列損失，使得自營與承銷部位獲利減少。

至於兆豐票券2025年稅後純益25.25億元、年增14.46%；兆豐產險全年稅後純益7.61億元，年增達84.71%。

兆豐金控 所得稅

