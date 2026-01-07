「無人機非紅供應鏈國際鏈結」巨額標案遭質疑 經部說話了

經濟部產發署7日表示，產發署現進行招標程序之「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」，係屬於產業推動之勞務委託，並協助業者鏈結國際市場商機，絕不會由執行單位定義非紅供應鏈，以及決定參與廠商名單。

媒體報導經濟部8日開標無人機6億元顧問約，採限制標，推動無人機非紅供應鏈。外界質疑，若是由顧問來判斷非紅供應鏈，反而易引爭議，因此引發外界熱議。

經濟部7日對此澄清，產發署進行招標程序之「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」，係配合「五大信賴產業」及行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」政策方向，透過研發補助資源引導業者投入「非紅供應鏈」之關鍵模組與整機開發，強化自主研發及系統整合能力，並協助產業導入國際認證標準。同時，將以產官學研合作為基礎，組織業者赴歐美日等地參與國際展覽與交流，推動國際合作洽談，促成MOU及NDA等合作文件之簽署，深化跨國鏈結，擴大我國無人機業者在全球市場的能見度。

產發署表示，本案並非報載所稱顧問合約，屬於產業推動之勞務委託，推動國內無人機業者開發「非紅供應鏈關鍵模組及整機」，並協助業者鏈結國際市場商機，絕不會由執行單位定義非紅供應鏈，以及決定參與廠商名單。

產發署表示，採購作業依循政府採購法相關規定辦理，相關招標採購文件均已公告至政府採購網，符合投標資格要件者均可投標，絕無事先分好標案給誰執行的問題。