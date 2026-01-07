經部推產業跨國合作補助50%、金額無上限！未來台歐合作鎖定這三大項

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為推動我業者技術研發國際合作，經濟部A+國際合作計畫最高補助50%，且金額無上限。其中與歐洲國家合作是近年重點地區，經濟部技術司長郭肇中7日指出，未來在歐洲合作重點布局鎖定無人機、機器人、及低軌衛星。

經濟部產業技術司今日召開「經濟部 A+計畫–推動歐洲跨國研發合作成果」記者會，展現近年來台灣與歐洲在科技研發合作上的豐碩成果，目前已歐洲14國啟動研發徵案、5國簽署官方MOU，累計獲雙方政府補助的國合計畫達86項，政府補助14億元，成功帶動台廠創造高達42億元的產值。

郭肇中表示，2026年盼再與2國官方簽署MOU，並新增25件雙邊企業創新研發合作案。而且，2026年持續擴大布局無人機、機器人及低軌衛星等前瞻關鍵領域，協助產業提升關鍵技術自主與強化全球競爭力。

在政策輔導工具方面，郭肇中表示，只要是國際合作研發計畫，政府補助50%，金額無上限。官員解釋，以2025年申請為例，平均每案約補助四成、2,000萬元，為鼓勵國際合作，申請案件無上限。另外，業者若是合作AI技術研發、參與產業國際標準之訂定，最高加碼補助20%。總之，只要在補助最高50%前提下，件數及補助金額都無上限。

除了美國之外，歐洲也是經濟部鼓勵技術合作地區。郭肇中表示，歐洲作為工業革命發源地，科研底蘊深厚。因應疫後及供應鏈變局，台商赴歐投資快速成長，2023年投資金額達49億美元，較2022年成長近十倍。歐盟亦於2024年成為我國第四大貿易夥伴，貿易額逾686億美元，未來經濟部採取「深耕西歐、連結東歐、策進北歐」的戰略布局，透過前瞻技術聯盟、雙邊與多邊研發機制，持續協助產業對接歐洲創新技術。

技術司指出，過去與歐洲業者合作86案中，以半導體和光電最大宗，另外，台歐在機械與資通訊合作各擅勝場，雙方已建立核心基礎。另外，在材化及淨零排放、生技醫藥仍具有深化空間。

展望台歐研發技術合作，經濟部表示，將以「加速技術互補、強化韌性布局」為核心，持續運用多邊平台如歐盟Horizon Europe與Eureka GlobalStars廣結夥伴，在鞏固半導體及光電、機械及資通訊等既有優勢的同時，將進一步拓展無人機、機器人與低軌衛星等新興關鍵技術，從西歐推動先進技術合作與創新方案驗證，進一步串聯中東歐供應鏈，並積極探索北歐新興機會，建構一套完整且具戰略韌性的跨國研發網絡。

研發 經濟部

