物價續緩 2025年 CPI 寫近五年低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

物價漲勢持續溫和。主計總處7日公布，2025年平均消費者物價指數（CPI）年增率為1.66%，寫下近五年新低，且已連續三年呈現漲幅縮小趨勢。

依主計總處統計，2021年CPI年增率為1.97%，其後連續數年站上2%，直到2025年才回落至2%以下。

進一步觀察2025年七大基本分類數據狀況，有四大項目皆為上漲，其中食物類年增3.02%，漲幅居各類之首；其次為雜項類年增2.69%、居住類年增1.93%、醫藥保健類年增1.9%、教養娛樂類年增1.15%。相較之下，交通及通訊類年減0.99%，衣著類年減0.42%，成為抑制整體物價漲幅的主要類別。

若以17項重要民生物資來看，全年漲幅最高的前三項依序為豬肉年漲6.46%、麵包年漲3.56%、雞肉年漲2.25%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，2025年平均CPI年增率降至1.66%，為近四年首度跌破2%，主要原因在於蔬菜、水果與油料費漲幅明顯收斂。他表示，過去幾年除疫情影響外，天候因素亦推升蔬果價格，例如2024年蔬菜、水果漲幅分別達5.39%與13.76%；但到了2025年，蔬菜與水果漲幅已分別降至0.39%與8.62%。

曹志弘也指出，油料費走勢同樣出現反轉，2022年受俄烏戰爭影響，油料費年漲幅曾達8.4%，2024年轉為年減0.87%，2025年跌幅進一步擴大至4.81%。整體而言，蔬果漲幅縮小、油料費跌幅擴大，是2025年通膨明顯降溫的關鍵因素。

